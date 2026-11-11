154 Betriebe im Visier: Finanzpolizei wird in der Steiermark fündig

Seit Oktober gelten neue Regeln für digitale Rechnungsbelege. Nun hat das Finanzministerium Betriebe in der Steiermark genauer unter die Lupe genommen. Bei den Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Seit 1. Oktober 2026 können Betriebe ihren Kunden Rechnungsbelege einfacher in digitaler Form zur Verfügung stellen. Doch wie sieht es mit der Einhaltung der Vorschriften aus?

Seit 1. Oktober 2026 können Betriebe ihren Kunden Rechnungsbelege einfacher in digitaler Form zur Verfügung stellen. Doch wie sieht es mit der Einhaltung der Vorschriften aus?

Seit 1. Oktober 2026 können Betriebe ihren Kunden Rechnungsbelege einfacher in digitaler Form zur Verfügung stellen. Doch wie sieht es mit der Einhaltung der Vorschriften aus? Das wollte das Amt für Betrugsbekämpfung des Finanzministeriums bei einer österreichweiten Schwerpunktaktion herausfinden. Exklusiv gegenüber 5 Minuten gibt das Kabinett von Finanzminister Dr. Markus Marterbauer (Bundesministerium für Finanzen) Einblick in die Ergebnisse einer Schwerpunktaktion in der Steiermark. Zwischen Mitte und Ende Oktober überprüfte das Amt für Betrugsbekämpfung zahlreiche Unternehmen. Dabei stellten die Einsatzkräfte nicht nur Probleme bei Registrierkassen und Rechnungsbelegen fest, sondern deckten auch Verstöße gegen arbeitsrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften auf.

154 Betriebe in der Steiermark kontrolliert

Zwischen Mitte und Ende Oktober überprüften die Einsatzkräfte österreichweit 707 Betriebe an 675 Einsatzorten. Dabei wurden insgesamt 1.600 Personen kontrolliert. Allein in der Steiermark standen 154 Betriebe im Fokus. Bei 41 Kontrollen beziehungsweise Fällen stellten die Prüfer Beanstandungen im Zusammenhang mit Registrierkassen fest. Die Gründe dafür waren unterschiedlich: Teilweise wurden vorhandene Registrierkassen bei Verkäufen nicht verwendet. In anderen Fällen fehlten die vorgeschriebenen technischen Sicherheitsvorkehrungen oder es war überhaupt keine Registrierkasse vorhanden. Auch bei der Ausstellung von Rechnungsbelegen gab es Probleme. In weiteren 29 Fällen wurden Belege entweder gar nicht oder erst auf ausdrückliche Nachfrage ausgestellt. Teilweise entsprachen sie auch nicht den gesetzlichen Anforderungen, etwa weil ein erforderlicher QR-Code oder Barcode fehlte.

Auch zahlreiche Verstöße gegen Arbeitsgesetze

Die Kontrollen beschränkten sich allerdings nicht auf Registrierkassen. Die Prüfer untersuchten auch, ob arbeitsrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften eingehalten wurden. Dabei wurden in der Steiermark insgesamt 103 Übertretungen festgestellt. Davon entfielen 60 auf das Arbeitszeitgesetz. Weitere 27 Übertretungen betrafen das Sozialversicherungsrecht. In 16 Fällen wurden Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz dokumentiert. Österreichweit registrierten die Behörden im Zuge der Schwerpunktaktion 449 Übertretungen im Zusammenhang mit arbeitsmarkt- und sozialrechtlichen Vorschriften.

Was sich seit 1. Oktober geändert hat

Hintergrund der Kontrollaktion sind unter anderem die neuen Möglichkeiten bei der Ausstellung digitaler Rechnungsbelege. Seit 1. Oktober 2026 dürfen Unternehmen Belege unabhängig von der Höhe des Rechnungsbetrags auch elektronisch zur Verfügung stellen. Das kann beispielsweise über einen QR-Code erfolgen, den Kundinnen und Kunden direkt vor Ort mit ihrem Smartphone auslesen. Der Beleg kann anschließend digital gespeichert werden. Ein Vorteil: Für diese Form der Belegübermittlung müssen keine persönlichen Daten wie eine E-Mail-Adresse bekannt gegeben werden. Die Verpflichtung zur Belegerteilung bleibt allerdings bestehen. Wer ausdrücklich einen Papierbeleg verlangt, muss diesen weiterhin erhalten. Die Regelungen gelten nicht nur bei Bargeldzahlungen, sondern grundsätzlich auch bei Zahlungen mit Bankomat- oder Kreditkarten.

Finanzminister: „Keine Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug“

Mit einer Informationskampagne unter dem Motto „Rechnung mitnehmen rechnet sich“ will das Finanzministerium auf die neuen Möglichkeiten aufmerksam machen. Finanzminister Markus Marterbauer betont, dass die digitalen Belege den Verwaltungsaufwand für Unternehmen verringern sollen. Gleichzeitig sei es wichtig, dass Kundinnen und Kunden ihre Rechnungsbelege tatsächlich mitnehmen. Damit sollen nach Darstellung des Ministeriums ehrliche Betriebe geschützt und Steuer- beziehungsweise Abgabenbetrug erschwert werden. „Mit den Kontrollen in Bezug auf die Registrierkasse und andere Verfehlungen schützen wir die ehrlichen Unternehmen. Denn auch hier gilt: keine Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug“, erklärt Marterbauer.

Weitere Fristen für Unternehmen

Neben den neuen Belegregeln müssen Unternehmen auch andere Fristen im Auge behalten. So müssen bestimmte nicht mehr zertifizierte Signaturkarten bei Registrierkassen spätestens bis Mai 2027 ausgetauscht werden. Bei einer nicht rechtzeitigen Umstellung können Ordnungsstrafen von bis zu 5.000 Euro drohen. Auch für ältere Waren- und Dienstleistungsautomaten endet mit 31. Dezember 2026 eine Übergangsregelung.