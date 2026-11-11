Hackerangriff in der Steiermark: Auch Kontodaten könnten betroffen sein

Wer in der Steiermark einen Gutschein für einen Urlaub, einen Skitag oder ein anderes touristisches Angebot gekauft hat, sollte derzeit besonders aufmerksam sein. Hintergrund ist ein Cyberangriff auf den Gutscheindienstleister Incert, dessen Systeme auch von steirischen Tourismusbetrieben genutzt werden. Tausende Kundinnen und Kunden erhielten am Dienstag, dem 10. November, eine entsprechende Benachrichtigung. Laut Medienberichten könnten bei dem Angriff persönliche Informationen zugänglich geworden sein.

Auch bekannte steirische Urlaubsregionen betroffen

Der Angriff trifft einen Dienstleister, der für zahlreiche Unternehmen und Tourismusorganisationen Gutscheinlösungen bereitstellt. Dadurch sind auch Betriebe und Verbände betroffen, deren eigene Systeme nicht unmittelbar angegriffen wurden. In der Steiermark zählen unter anderem der Steiermark Tourismus sowie der Tourismusverband Schladming-Dachstein zu den betroffenen Organisationen. Auch die Skiregionen Kreischberg und Lachtal haben ihre Kundinnen und Kunden über den Vorfall informiert. Besonders heikel ist, welche Informationen möglicherweise zugänglich waren. Dazu könnten Namen, Geburtsdaten, Bestellinformationen und sogar Kontodaten gehören. Ob die Angreifer tatsächlich auf diese Daten zugegriffen oder sie kopiert haben, ist derzeit nicht bestätigt.

„Wir wissen nicht, ob Daten abgesaugt wurden“

Karl Fussi, Geschäftsführer der Skiregionen Kreischberg und Lachtal, erklärt gegenüber der „Kronen Zeitung“, dass man die betroffenen Kundinnen und Kunden vorsorglich verständigt habe. „Wir wissen nicht, ob Daten abgesaugt wurden“, betont Fussi. Die Benachrichtigung sei daher eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Der betroffene Gutscheindienstleister Incert hat inzwischen Anzeige beim Landeskriminalamt Oberösterreich erstattet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Linz und arbeitet an der Aufklärung des Vorfalls. Der Angriff betrifft zudem nicht ausschließlich die steirische Tourismusbranche. Auch andere Unternehmen, darunter Casinos Austria, werden im Zusammenhang mit dem Cyberangriff genannt.

Schon wieder ein Angriff auf einen Tourismus-Dienstleister

Der aktuelle Vorfall ist nicht der erste Cyberangriff, der in jüngerer Zeit Auswirkungen auf die steirische Tourismusbranche hat. Erst vor wenigen Wochen wurde die Buchungsplattform Feratel Ziel eines Hackerangriffs. Auch damals waren steirische Tourismusverbände betroffen. Martin Zeppezauer, externer Datenschutzbeauftragter des Tourismusverbands Schladming-Dachstein, beobachtet laut Medienberichten eine Zunahme solcher Vorfälle. Besonders auffällig sei, dass Cyberkriminelle verstärkt technische Dienstleister angreifen, die für zahlreiche Tourismusunternehmen gleichzeitig tätig sind. Damit kann ein einzelner Angriff weitreichende Folgen haben: Nicht nur ein Betrieb, sondern viele angeschlossene Unternehmen und deren Kundinnen und Kunden können betroffen sein.

Was Gutschein-Kunden jetzt beachten sollten

Für alle, die eine entsprechende Verständigung erhalten haben, gilt vor allem eines: aufmerksam bleiben. Die betroffenen Unternehmen und Tourismusorganisationen warnen insbesondere vor ungewöhnlichen Rechnungen, Zahlungsaufforderungen oder Mahnungen. Wer eine verdächtige Nachricht erhält, sollte keinesfalls unüberlegt auf Links klicken oder Zahlungsdaten bekannt geben. Auch vermeintliche Rückfragen zu einer Gutscheinbestellung sollten kritisch geprüft werden. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, direkt über die offizielle Website oder eine bereits bekannte Telefonnummer Kontakt mit dem jeweiligen Anbieter aufzunehmen. Ob und in welchem Umfang persönliche Kundendaten bei dem Angriff tatsächlich abgeflossen sind, müssen die weiteren Untersuchungen erst zeigen.