voestalpine: 290 Millionen Gewinn, 150 Jobs weg, was jetzt folgt

Während die voestalpine einen Gewinn von 290 Millionen Euro meldet, stehen in Kindberg 150 Arbeitsplätze vor dem Aus. Für die betroffenen Mitarbeiter gibt es nun eine neue Entwicklung: Ein Sozialplan soll noch heuer vorliegen.

Seit Mittwoch laufen Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Stellen gestrichen werden sollen. Wie nun bekannt wurde, soll dieser bis Ende November ausgearbeitet sein.

Seit Mittwoch laufen Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Stellen gestrichen werden sollen. Wie nun bekannt wurde, soll dieser bis Ende November ausgearbeitet sein.

Die Nachrichten aus Kindberg sorgen weiterhin für Gesprächsstoff. Erst wurde bekannt, dass die voestalpine am obersteirischen Standort weitere 150 Arbeitsplätze abbauen will. Dann präsentierte der Stahl- und Technologiekonzern am Mittwoch, dem 11. November, einen deutlich gestiegenen Gewinn. Während das Unternehmen wirtschaftlich insgesamt besser dasteht als im Vorjahr, müssen sich zahlreiche Beschäftigte in der Obersteiermark auf den Verlust ihres Arbeitsplatzes einstellen. Nun gibt es zumindest erste konkrete Schritte, um die Folgen für die Betroffenen abzufedern.

Sozialplan soll bis Ende November stehen

Seit Mittwoch laufen Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Stellen gestrichen werden sollen. Wie nun bekannt wurde, soll dieser bis Ende November ausgearbeitet sein. Für die Betroffenen könnte das zumindest etwas mehr Klarheit bringen. Denn bislang steht fest, dass am Standort Kindberg bis Ende März 2027 rund 150 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Dabei hatte das Werk bereits zuvor einen erheblichen Stellenabbau verkraften müssen. Ende 2025 gingen 170 Arbeitsplätze verloren, darunter auch 60 Stellen von Leiharbeitskräften. Mit den nun angekündigten Einschnitten summiert sich der Abbau auf insgesamt 320 Stellen.

290 Millionen Euro Gewinn, trotzdem fallen Jobs weg

Besonders brisant ist der Zeitpunkt der neuerlichen Stellenstreichungen. Denn ebenfalls am Mittwoch präsentierte die voestalpine ihre Halbjahresbilanz, 5 Minuten hat berichtet: Nach 170 Jobs fallen weitere 150 Stellen bei Voestalpine in Kindberg weg. Demnach erwirtschaftete der Konzern in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026/27 einen Gewinn nach Steuern von rund 290 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 46,1 Prozent. Allerdings ist dieser Zuwachs nicht ausschließlich auf das laufende Geschäft zurückzuführen. Laut Unternehmen wirkten sich auch Einmaleffekte positiv auf das Ergebnis aus. Für die Beschäftigten in Kindberg ändert das nichts an der schwierigen Situation. Die angekündigten Stellenstreichungen bleiben bestehen.

US-Zölle setzen Werk in Kindberg massiv unter Druck

Warum der Konzern trotz des deutlichen Gewinnanstiegs Arbeitsplätze abbaut, erklärt Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner mit der schwierigen Situation auf dem amerikanischen Markt. Das Werk in Kindberg produziert nahtlose Stahlrohre, die unter anderem in der Öl- und Gasindustrie verwendet werden. Die USA zählen zu den wichtigen Absatzmärkten. Doch hohe Einfuhrzölle machen Lieferungen zunehmend unwirtschaftlich. „Dort werden wir mit diesen Zöllen wirtschaftlich keine Möglichkeit finden, weiter zu liefern. Und das hat auch dazu geführt, dass wir bis Ende März dort reduzieren müssen“, erklärte Eibensteiner. Auch die Suche nach alternativen Absatzmärkten gestaltet sich schwierig. Die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten erschwert die Situation zusätzlich.

Hoffnung auf andere Arbeitsplätze

Für die betroffenen Mitarbeiter könnte es dennoch Perspektiven geben. Der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) verweist auf Möglichkeiten, Beschäftigte über bestehende Stiftungsmodelle zu unterstützen. Diese sollen insbesondere dabei helfen, Phasen der Arbeitslosigkeit zu überbrücken und neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. Zudem könnten einzelne Beschäftigte möglicherweise innerhalb der voestalpine auf andere Arbeitsplätze wechseln. „Gleichzeitig gibt es auch innerhalb der voestalpine Möglichkeiten, andere Jobs zu finden“, erklärte Ehrenhöfer.

Wirtschaftslandesrat nimmt Konzern in Schutz

Trotz des neuerlichen Stellenabbaus übt Ehrenhöfer keine grundsätzliche Kritik an der voestalpine. Er verweist auf die Bedeutung des Unternehmens für den Wirtschaftsstandort Steiermark und dessen hohe Investitionen, unter anderem in Leoben. Die internationalen Handelsentscheidungen, die nun den Standort Kindberg belasten, könnten von der steirischen Landespolitik nicht unmittelbar beeinflusst werden. Für die Beschäftigten bleibt damit vor allem der Sozialplan entscheidend. Bis Ende November soll feststehen, welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen für die vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeiter vorgesehen sind.