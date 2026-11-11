„Ein Zuhause. Ein Leben“: Samba soll nach elf Jahren abgeschoben werden

Elf Jahre hat Samba Sow in Österreich verbracht. Nun soll er am Freitag in den Senegal abgeschoben werden. Derzeit befindet er sich im Anhaltezentrum Vordernberg. Eine Grazer Initiative versucht, die Abschiebung zu verhindern.

Für Samba Sow könnten die kommenden Tage entscheidend sein. Nach Angaben der Grazer Initiative Chiala lebt der Mann seit elf Jahren in Österreich. Hier habe er sich einen Lebensmittelpunkt aufgebaut, Freundschaften geschlossen und ein Zuhause gefunden. Doch nun steht ihm möglicherweise die Abschiebung in den Senegal bevor. Bereits am Freitag, dem 13. November, soll er Österreich verlassen müssen. Die Initiative will das verhindern und hat eine Petition gestartet.

Aus der Wohnung abgeholt, jetzt in Vordernberg

Die Ereignisse sollen sich innerhalb weniger Tage überschlagen haben. Wie Chiala Graz berichtet, wurde Samba Sow am Samstag, dem 7. November, überraschend aus seiner Wohnung abgeholt und festgenommen. Nach Darstellung der Initiative habe er keine Gelegenheit gehabt, sich auf die Situation vorzubereiten oder seine persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Am Dienstag, dem 10. November, sei er schließlich in das Anhaltezentrum Vordernberg in der Obersteiermark überstellt worden. Dort befinde er sich derzeit. Bereits drei Tage später, am Freitag, soll die Abschiebung in den Senegal erfolgen. Ob dieser Termin von den zuständigen Behörden bestätigt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Elf Jahre in Österreich: Initiative schlägt Alarm

Besonders die lange Aufenthaltsdauer beschäftigt die Unterstützerinnen und Unterstützer des Mannes. „11 Jahre in Österreich. Ein Zuhause. Ein Leben“, schreibt Chiala Graz in einem öffentlichen Aufruf. Nach Angaben der Initiative befinden sich Sambas Wohnung, seine Freundschaften und sein soziales Umfeld in Österreich. Im Senegal habe er nach Kenntnis seiner Unterstützer kein familiäres Netzwerk und keine Unterkunft mehr. Auch seine gesundheitliche Situation bereite Sorgen. Die Initiative spricht außerdem davon, dass die Abschiebung trotz einer Duldung erfolgen solle. Welche aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen dem Fall zugrunde liegen und ob beziehungsweise wann eine Duldung bestand, geht aus den veröffentlichten Informationen nicht hervor.

Petition soll Abschiebung verhindern

Um die geplante Abschiebung noch zu stoppen, haben die Unterstützer eine Petition ins Leben gerufen. Darin fordern sie, die für Freitag angekündigte Abschiebung auszusetzen und Sambas persönliche, soziale und humanitäre Situation erneut umfassend zu prüfen. Besonders seine elfjährige Aufenthaltsdauer und die nach Angaben der Initiative bestehenden sozialen Bindungen in Österreich sollen dabei berücksichtigt werden. „Wir sind der Überzeugung, dass ein so einschneidender Schritt nicht ohne eine sorgfältige Berücksichtigung seiner persönlichen und humanitären Lebensumstände erfolgen darf“, heißt es in dem Aufruf. Die Unterstützer hoffen, mit der Petition und der öffentlichen Aufmerksamkeit noch vor Freitag eine Änderung zu erreichen.