E-Bikerin (63) kollidiert mit Hund: Lenkerin erlitt Kopfverletzungen

Ein Hund läuft in Aich plötzlich auf die Straße: Eine 63-jährige E-Bikerin kollidiert mit dem Tier und stürzt. Ohne Helm erleidet sie Kopfverletzungen und muss ins Spital. Gegen die Hundehalterin wird nun polizeilich ermittelt.

Ein freilaufender Hund hat am Mittwochnachmittag in Aich im Bezirk Liezen einen Verkehrsunfall ausgelöst. Eine 63-jährige Frau war mit ihrem E-Bike unterwegs, als plötzlich ein Mischlingshund auf die Straße lief. Die Radfahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte.

Hund läuft plötzlich auf die Straße

Gegen 15.15 Uhr fuhr die 63-Jährige aus dem Bezirk Liezen auf der Assacherstraße von Assach kommend in Richtung Aich. Im Ortsgebiet lief plötzlich ein freilaufender Mischlingshund auf die Fahrbahn. Die Frau kollidierte mit dem Tier und kam auf der Gemeindestraße zu Sturz. Besonders folgenschwer: Die E-Bikerin hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen. Glücklicherweise befand sich ein Arzt in der Nähe, der der verletzten Frau noch an der Unfallstelle Erste Hilfe leistete. Anschließend übernahm das Rote Kreuz die weitere Versorgung. Die 63-Jährige wurde mit Kopfverletzungen unbestimmten Grades in das Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht. Dort musste sie stationär aufgenommen werden. Der Mischlingshund überstand die Kollision hingegen unverletzt.

Hundehalterin droht Anzeige

Wie die Polizei mitteilt, dürfte der junge Mischlingshund zuvor das Grundstück seiner 56-jährigen Besitzerin verlassen haben. Nach ersten Erhebungen war das Tier offenbar nicht ausreichend gesichert und konnte deshalb auf die Straße laufen. Für die Hundehalterin könnte der Vorfall nun rechtliche Konsequenzen haben. Die 56-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.