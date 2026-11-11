„Danke für zehn Jahre“: Bekannte steirische E-Bike-Marke sperrt zu

Zehn Jahre lang entwickelte und verkaufte Geero E-Bikes aus der Steiermark. Jetzt ist Schluss: Das Unternehmen stellt mit Jahresende den Betrieb ein. Der Grazer Shop ist bereits geschlossen.

Was einst mit zwei Brüdern und einer Idee auf einem steirischen Bauernhof begann, endet nun nach zehn Jahren. Der E-Bike-Hersteller Geero mit Sitz in Paldau im Bezirk Südoststeiermark stellt seine Geschäftstätigkeit ein. Mit 31. Dezember 2026 ist endgültig Schluss. Das Geschäft in Graz hat bereits zugesperrt.

Nach zehn Jahren zieht Geero einen Schlussstrich

Mit seinen E-Bikes im schlichten Retro-Look wollte sich Geero bewusst von anderen Herstellern abheben. Die Elektromotoren und Akkus waren so unauffällig verbaut, dass die Fahrräder auf den ersten Blick kaum als E-Bikes zu erkennen waren. 2016 gründeten die Brüder Michael und Thomas Rath das Unternehmen. Die ersten Ideen entstanden auf einem Bauernhof in Wagna. Aus den anfänglichen Entwicklungen wurde schließlich eine steirische Fahrradmarke, die ihre Produkte direkt an Kunden verkaufte. Nun verabschiedet sich das Unternehmen nach einem Jahrzehnt vom Markt. „Danke für zehn Jahre Geero“, heißt es seitens des Unternehmens. Die Entscheidung sei dem Team nicht leichtgefallen.

Warum der E-Bike-Hersteller aufgeben muss

Als Grund für das Aus nennt Geero die schwierige wirtschaftliche Situation am Markt. Trotz technischer Weiterentwicklungen, neuer Modelle und verschiedener Kooperationen sei eine Fortführung des Betriebs nicht mehr möglich gewesen. „Ein mehr als schwieriges Marktumfeld hat es uns am Ende aber – wie leider auch schon anderen – unmöglich gemacht, weiter zu bestehen“, erklärt das Unternehmen. Der Rückzug erfolgt zum Jahresende. Der hauseigene E-Bike-Store in Graz ist allerdings bereits geschlossen.

Was passiert mit den elf Mitarbeitern?

Von der Schließung sind elf Beschäftigte betroffen. Für sie gibt es zumindest eine berufliche Perspektive innerhalb der Unternehmensgruppe. Der steirische Onlinehändler Niceshops, der 51 Prozent an Geero hält, hat allen elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung angeboten. Acht Beschäftigte haben dieses Angebot angenommen und bereits eine neue Aufgabe bei Niceshops gefunden. Drei entschieden sich für einen anderen beruflichen Weg. Niceshops selbst beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit rund 430 Menschen und hat im laufenden Jahr etwa 40 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

Was Geero-Kunden jetzt wissen müssen

Wer bereits ein E-Bike von Geero besitzt, muss sich wegen der Betriebseinstellung nicht automatisch um bestehende Gewährleistungsansprüche sorgen. Wie Niceshops bestätigt, bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte vollständig aufrecht. Auch bestehende Herstellergarantien für Käufe bis zum 31. Dezember 2025 gelten weiterhin entsprechend den jeweiligen Garantiebedingungen. Ersatzteile und Zubehör können weiterhin über den Onlineshop bestellt werden, allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Auch die Videoanleitungen auf der Website sollen verfügbar bleiben. Noch offene Bestellungen werden laut Unternehmen vor der Einstellung des Betriebs abgearbeitet.