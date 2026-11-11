Bis zu 13 Grad: Doch am Donnerstag kippt das Wetter in der Steiermark

Der Donnerstag bringt der Steiermark einen Wetterwechsel. Während sich zunächst noch die Sonne zeigen kann, ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Am Abend wird der Regen stärker. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad.

Der Tag beginnt vielerorts noch mit Nebel, Hochnebel und Wolken, zwischendurch kann sich aber auch die Sonne zeigen. Besonders in der Obersteiermark stehen die Chancen auf längere sonnige Abschnitte gut. Doch die freundlicheren Phasen halten nicht überall an: Eine herannahende Kaltfront sorgt im Tagesverlauf für zunehmend unbeständiges Wetter.

Am Vormittag zeigt sich noch die Sonne

In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen laut GeoSphere Austria zwischen 2 und 6 Grad. Zunächst bestimmen in vielen Regionen Nebel und Hochnebel das Wetter. Im Laufe des Vormittags lockert die Bewölkung stellenweise auf. Die besten Chancen auf längere sonnige Abschnitte gibt es in der Obersteiermark. Gleichzeitig stellt sich vor der herannahenden Kaltfront eine leicht föhnige Südwestströmung ein. Dadurch steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf vergleichsweise milde 9 bis 13 Grad.

Ab Mittag wird es zunehmend unbeständig

Die ersten Anzeichen des Wetterwechsels machen sich bereits um die Mittagszeit bemerkbar. Von Süden her sind dann erste leichte Niederschläge möglich. Im weiteren Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu. Besonders gegen Abend wird der Regen häufiger und intensiver. Wer den Donnerstag für Aktivitäten im Freien nutzen möchte, hat damit vor allem am Vormittag die besseren Chancen auf trockenes Wetter.

Kaltfront kündigt sich an

Verantwortlich für die Wetterentwicklung ist eine Kaltfront, die sich der Steiermark nähert. In ihrem Vorfeld sorgt zunächst eine leicht föhnige Südwestströmung für die milden Temperaturen. Mit der zunehmenden Bewölkung und den einsetzenden Niederschlägen wird das Wetter im Laufe des Donnerstags allerdings deutlich unbeständiger.