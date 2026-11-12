Schwere Mängel entdeckt: Über 60 Anzeigen und vier Taferl vor Ort abgenommen

Bei gezielten technischen Verkehrskontrollen am Mittwoch, dem 11. November 2026, zogen Polizei und Prüf-Techniker in Deutschlandsberg gleich mehrere mangelhafte Fahrzeuge aus dem Verkehr. Insgesamt gab es 60 Anzeigen.

Gemeinsam mit Experten der Kfz-Landesprüfstelle des Landes Steiermark (Abteilung 15) nahmen Polizisten gestern den technischen Zustand zahlreicher Fahrzeuge genau unter die Lupe. Für drei Autos und ein Moped endete die Fahrt direkt bei der Kontrolle: Die Mängel waren derart schwerwiegend, dass die Beamten die Kennzeichentafeln sowie die Zulassungsscheine sofort abnehmen mussten.

Freiliegendes Reifengewebe und starke Durchrostungen

Die Liste der beanstandeten Defekte fiel lang aus. Die Kontrollorgane entdeckten unter anderem manipulierte Abgassysteme, beschädigte Auspuffanlagen sowie erhebliche Öl- und Kraftstoffverluste. Besonders gefährlich für die Verkehrssicherheit erwiesen sich ein stark durchgerosteter Fahrzeugboden sowie Reifen, bei denen bereits das innere Gewebe freilag. Allein im Zuge dieses Schwerpunktes gingen mehr als 60 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg.