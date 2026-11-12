Auto kracht gegen Bahnschranken: Zug muss in der Steiermark stoppen

Ein Auto kracht in Ehrenhausen gegen eine Bahnschrankenanlage und beschädigt sie schwer. Für einen herannahenden Zug ist daraufhin Endstation vor dem Übergang. Feuerwehr und ÖBB müssen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen.

Ein beschädigter Bahnschranken, ein wartender Zug und eine gesperrte Straße: In Ehrenhausen an der Weinstraße im Bezirk Leibnitz hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch für einen ungewöhnlichen Einsatz gesorgt. Ein Auto war gegen die Schrankenanlage eines Bahnübergangs geprallt. Die Beschädigungen waren so erheblich, dass der Bahnverkehr zunächst nicht wie gewohnt weiterlaufen konnte.

Zug stoppt noch vor dem Bahnübergang

Besonders wichtig war, dass ein Zug, der sich auf der Strecke befand, rechtzeitig über den Unfall informiert wurde. Er konnte noch vor dem betroffenen Bahnübergang anhalten. Währenddessen rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenhausen an. Auch Mitarbeiter der ÖBB wurden hinzugezogen, um die beschädigte Anlage zu begutachten und die Weiterfahrt des Zuges zu ermöglichen. Schnell zeigte sich, dass die Schäden nicht ohne Weiteres behoben werden konnten. Damit der wartende Zug seine Fahrt fortsetzen konnte, mussten die Feuerwehr und die ÖBB die beschädigte Schrankenanlage gemeinsam abbauen. Für die Dauer der Arbeiten wurde die Straße im Bereich des Bahnübergangs vollständig gesperrt. Trotz des Zusammenstoßes gab es keine Verletzten. Die Insassen des Autos kamen mit dem Schrecken davon.