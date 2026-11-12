Besondere Ehrung: Leonore Gewessler bekommt Naturfläche gewidmet

Eine besondere Auszeichnung für Leonore Gewessler: Der Naturschutzbund Steiermark hat der ehemaligen Umweltministerin eine wertvolle Naturfläche an der Lafnitz gewidmet. Dahinter steckt ihr Einsatz für das EU-Renaturierungsgesetz.

Keine Medaille, keine Trophäe, sondern ein Stück Natur: Die ehemalige Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wurde am Mittwoch auf ungewöhnliche Weise geehrt. Der Naturschutzbund Steiermark widmete ihr eine seiner wertvollen Naturflächen an der Lafnitz, östlich von Hartberg. Damit möchte sich die Organisation bei der gebürtigen Steirerin für ihren Einsatz für das europäische Renaturierungsgesetz bedanken.

©Manfred Pölzlbauer Die ehemalige Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wurde am Mittwoch auf ungewöhnliche Weise geehrt.

Eine Eiche als Zeichen der Anerkennung

Die Ehrung fand direkt in der Natur statt. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Naturschutzbundes besichtigte Gewessler das Auengebiet an der steirisch-burgenländischen Grenze. Anschließend wurde eine Stiel-Eiche gepflanzt und eine Widmungstafel angebracht. Die Fläche soll damit künftig an Gewesslers Engagement für den Schutz und die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume erinnern. Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes Steiermark, betonte bei der Veranstaltung die Bedeutung solcher Maßnahmen. „Angesichts der Zunahme von Extremwetterereignissen sind diese Aktivitäten richtungsweisend und eine notwendige Investition in die Natur sowie eine Lebensversicherung für uns und kommende Generationen“, erklärte er. Gewessler bedankte sich ihrerseits bei der Naturschutzorganisation und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die sich für den Erhalt natürlicher Lebensräume einsetzen.

Biber haben hier eine eigene Wasserlandschaft geschaffen

Die gewidmete Fläche liegt in einem Natura-2000-Gebiet entlang der Lafnitz. Dort finden sich eine blütenreiche Auenwiese, ein Schwarzerlen-Bruchwald und ein kleines Gewässer, das durch die Bautätigkeit von Bibern entstanden ist. Die Tiere haben Nebengerinne aufgestaut und damit einen sogenannten Bibersee geschaffen. Das Wasser zieht sich durch den angrenzenden Auwald und bietet zahlreichen Tierarten einen Lebensraum. Davon profitieren unter anderem Frösche, Kröten, Unken, Libellen und kleine Fische. Auch der Fischotter findet hier Nahrung. Für den Naturschutzbund ist das Gebiet ein Beispiel dafür, wie wichtig natürliche Flusslandschaften sind. Biberdämme halten Wasser in der Landschaft zurück und können so dazu beitragen, Trockenperioden abzufedern.

Warum Gewessler diese Ehrung erhält

Hinter der Widmung steht eine politische Entscheidung, die 2024 europaweit für Diskussionen sorgte. Als damalige Umweltministerin stimmte Leonore Gewessler dem EU-Renaturierungsgesetz zu und trug damit entscheidend zu dessen Annahme bei. Das Gesetz soll dazu beitragen, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen und die biologische Vielfalt in Europa langfristig zu stärken. Der Naturschutzbund bewertet Gewesslers damaligen Einsatz als wichtigen Beitrag zum europäischen Naturschutz. „Damit haben wir nun eine einmalige Chance, in einem rechtlichen Rahmenwerk den Verlust intakter Ökosysteme zu stoppen und die biologische Vielfalt zu stärken“, erklärt Thomas Wrbka, Präsident des Naturschutzbundes Österreich. Mit der Widmung an der Lafnitz möchte die Organisation diesen Einsatz dauerhaft würdigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert