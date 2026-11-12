„Für uns ist es ein Wunder“: Baby Theodor wog nur 680 Gramm

Heute ist Theodor acht Monate alt. Er hat großen Appetit, wächst und entdeckt neugierig seine Umgebung. Für seine Eltern sind das Momente, die sie nicht für selbstverständlich halten. Denn als ihr Sohn am Uniklinikum Graz geboren wurde, hatte er gerade einmal 23 Schwangerschaftswochen und fünf Tage hinter sich. Er wog nur 680 Gramm. Was folgte, waren Monate voller Ungewissheit, mehrere Operationen und schwere Infektionen. Dass Theodor heute zu Hause bei seiner Familie in Leibnitz sein kann, bedeutet seinen Eltern unglaublich viel. „Für uns ist es ein Wunder“, sagt seine Mutter bei einem Kontrolltermin am Uniklinikum Graz.

©Uniklinikum Graz/G. Obetzhofer Univ.-Prof. Dr. Gerhard Pichler, Leiter der Klinischen Abteilung für Neonatologie, mit Theodor und dessen Mama.

Plötzlich ging alles viel zu schnell

Schon vor der 23. Schwangerschaftswoche musste Theodors Mutter ins Krankenhaus. Ihre Fruchtblase hatte sich durch den bereits geöffneten Muttermund vorgeschoben. Eine extrem frühe Geburt drohte. Für die Eltern begann eine Zeit schwieriger Entscheidungen. Gemeinsam mit den behandelnden Ärzten und der klinischen Psychologie besprachen sie die Risiken und Möglichkeiten. Schließlich entschieden sie sich für eine medikamentöse Behandlung, die die Reifung der Lunge ihres ungeborenen Sohnes unterstützen sollte. Doch nur zwei Tage später setzten die Wehen ein. Hinzu kam eine Infektion. Die Ärzte mussten einen Kaiserschnitt durchführen. Theodor kam mit einem Geburtsgewicht von gerade einmal 680 Gramm zur Welt.

Mehrere Operationen und schwere Infektionen

Anfangs schien sich der kleine Bub überraschend gut zu schlagen. Er benötigte zunächst nur wenig Unterstützung beim Atmen. Doch sein Körper war für das Leben außerhalb des Mutterleibs noch nicht ausreichend entwickelt. Nach einem Darmdurchbruch musste Theodor operiert werden. Die Kinderchirurgen legten einen künstlichen Darmausgang an. Später war ein weiterer Eingriff am Herzen notwendig, weil sich eine Gefäßverbindung nach der Geburt nicht wie vorgesehen geschlossen hatte. Beide Operationen verliefen erfolgreich. Trotzdem blieb sein Zustand ernst. Schwere Infektionen machten ihm zu schaffen, über längere Zeit musste er künstlich beatmet werden. „Er hat fast nichts ausgelassen“, erzählt seine Mama rückblickend. „Alles, was man mitnehmen kann auf einer Intensivstation, hat er mitgenommen.“

„Man ist mit der nackten Angst konfrontiert“

Für Theodors Eltern waren es fünf Monate zwischen Hoffnung und Sorge. Besonders schwer war das Gefühl, dem eigenen Kind nicht helfen zu können, während es um sein Überleben kämpfte. „Man ist mit der nackten Angst konfrontiert“, beschreibt seine Mutter diese Zeit. Auch Zweifel begleiteten die Familie. Immer wieder stellte sich die Frage, wie viel ihr Sohn noch durchmachen musste. Ihre Entscheidung, ihm diese Chance auf Leben zu geben, haben die Eltern laut Uniklinikum dennoch nie bereut. Was für andere Eltern zum Alltag mit einem Baby gehört, war bei Theodor zunächst nur unter großem Aufwand möglich. Ihn aus dem Inkubator zu nehmen und an die Brust seiner Mutter zu legen, erforderte wegen der vielen Schläuche, Kabel und Infusionen die Unterstützung mehrerer Pflegekräfte. „Da haben dann zwei oder drei Pflegekräfte zusammengegriffen, nur damit wir ein bisschen körperliche Nähe haben konnten“, erinnert sich seine Mutter. Gerade diese Augenblicke waren für die Familie besonders wertvoll.

Nach fünf Monaten durfte Theodor nach Hause

Inzwischen hat sich im Leben der Familie vieles verändert. Theodor lebt zu Hause in Leibnitz und entwickelt sich nach Angaben seiner behandelnden Ärzte erfreulich. Bei einem Fototermin im Uniklinikum war er sieben Monate alt und wog bereits rund 5,6 Kilogramm. Noch zwei Tage zuvor hatte er Sauerstoff benötigt. Trotz der schweren Komplikationen und der langen Beatmung zeigten sich bislang keine wesentlichen neurologischen Auffälligkeiten. „Dafür, wie krank er war, geht es Theo wirklich extrem gut“, sagt Gerhard Pichler, Leiter der Klinischen Abteilung für Neonatologie am Uniklinikum Graz. Auch seine bisherige Entwicklung stimme die Ärzte zuversichtlich. Dennoch wird Theodor weiterhin regelmäßig medizinisch untersucht und begleitet.

©Uniklinikum Graz/G. Obetzhofer Die Freude über das Wiedersehen ist groß: Nach fünf Monaten auf der Neonatologie wird Theodor bei seinen Kontrollterminen von den DGKP Elisabeth Mayer herzlich begrüßt.

Wenn Theodor zurückkommt, ist die Freude groß

Für die Familie sind die Kontrolltermine am Uniklinikum Graz längst mehr als gewöhnliche Arztbesuche. Denn dort arbeiten viele Menschen, die Theodor während seiner ersten Lebensmonate begleitet haben. Pflegekräfte, Ärzte und weitere Mitarbeiter haben über Monate mitgefiebert, wie es dem kleinen Buben geht. Wenn er heute auf die Station zurückkehrt, kommen Mitarbeiter vorbei, um ihn zu begrüßen und zu sehen, wie sehr er gewachsen ist. Auch seine Mutter freut sich über diese Begegnungen. Aus manchen Kontakten während der schwierigen Zeit seien sogar Freundschaften entstanden.

©Uniklinikum Graz/G. Obetzhofer Bei einer Entwicklungskontrolle an der Grazer Neonatologie wird spielerisch überprüft, wie sich Theodor entwickelt: Theo mit OÄ Dr. Maja Raissakis und Gerhard Pichler.

Grazer Frühgeborenenmedizin zählt zu den besten 25 Prozent

Anlässlich des Weltfrühchentags am 15. November macht das Uniklinikum Graz mit Theodors Geschichte auf die Herausforderungen bei extrem frühen Geburten aufmerksam. Jährlich werden an der Grazer Neonatologie etwa 70 bis 80 Frühgeborene betreut, die vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen. Fünf bis zehn Kinder werden pro Jahr bereits nach 23 oder 24 Schwangerschaftswochen geboren. Laut einer internationalen Auswertung der Jahre 2024 und 2025 gehört die Grazer Neonatologie bei der Sterblichkeit und wesentlichen Erkrankungskomplikationen sehr kleiner Frühgeborener zum besten Viertel der verglichenen Einrichtungen.