Plötzliche Sperre: Beliebtes Hallenbad in der Steiermark geschlossen

Schlechte Nachrichten für alle, die im Hallenbad Deutschfeistritz ihre Bahnen ziehen möchten: Die Gemeinde hat eine Sperre bekannt gegeben. Grund ist ein technisches Gebrechen.

Wer in den kommenden Tagen im Hallenbad Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) schwimmen gehen möchte, muss vorerst umplanen. Die Marktgemeinde hat bekannt gegeben, dass das Hallenbad aufgrund eines technischen Problems geschlossen werden muss. Die Sperre gilt bis auf Weiteres. Wann der Badebetrieb wieder aufgenommen werden kann, steht derzeit nicht fest.

Technisches Gebrechen sorgt für Sperre

In der veröffentlichten Nachricht der Marktgemeinde Deutschfeistritz heißt es: „Aufgrund eines technischen Gebrechens muss das Hallenbad bis auf Weiteres gesperrt werden.“ Was genau kaputtgegangen ist und welche Arbeiten für die Behebung des Schadens notwendig sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Fest steht allerdings, dass das Hallenbad vorerst nicht genutzt werden kann. Die Gemeinde kündigt an, die Bevölkerung zu informieren, sobald das technische Problem behoben wurde. „Wir informieren, sobald der Schaden behoben ist“, heißt es in der Mitteilung.