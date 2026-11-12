EUROSPAR eröffnet bei Graz: Neuer Markt fast doppelt so groß

In Kalsdorf bei Graz hat ein neuer EUROSPAR eröffnet. Der bisherige SPAR-Markt wurde durch einen deutlich größeren Neubau ersetzt. Neben mehr Verkaufsfläche gibt es zusätzliche Arbeitsplätze, 146 Parkplätze und eine Apotheke.

Wer in Kalsdorf bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) einkaufen geht, dürfte den Unterschied schnell bemerken. Wo bisher ein SPAR-Supermarkt stand, hat am Donnerstag, dem 12. November 2026, ein neuer EUROSPAR eröffnet. Und der fällt nicht nur durch seine silberne Metallfassade auf. Im Inneren wartet auf die Kundschaft deutlich mehr Platz: Die Verkaufsfläche ist von rund 700 auf über 1.300 Quadratmeter gewachsen. Auch beim Personal wurde aufgestockt.

©SPAR/Krug Verbundenheit mit Kalsdorf: SPAR überreicht bei der EUROSPAR-Eröffnung einen Scheck für das örtliche Rote Kreuz (v. l.): Bürgermeister Manfred Komericky B.A., Marktleiterin Renate Hübler, SPAR-Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer, Stellvertretende Marktleiterin Nina Angerer, Ortsstellenleiter Rotes Kreuz Kalsdorf Ing. Mark Seybold.

Aus 700 werden mehr als 1.300 Quadratmeter

Der neue Markt befindet sich weiterhin in der Hauptstraße 42. Allerdings wurde das bisherige Gebäude durch einen Neubau ersetzt. Gleich beim Eingang erwartet die Kundinnen und Kunden ein großzügiger Frischebereich. Dazu kommen eine Feinkostabteilung mit persönlicher Bedienung, frische Jausen und warme Snacks. Auch das Sortiment an Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Produkten für den täglichen Bedarf wurde erweitert. Direkt neben dem neuen EUROSPAR eröffnet zudem eine Apotheke.

©SPAR/Krug Die neue Filiale ist fast doppelt so groß.

Zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen

Mit dem größeren Standort wächst auch das Team. Insgesamt sind nun 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im EUROSPAR Kalsdorf beschäftigt. Das sind zehn mehr als bisher. „In Kalsdorf startet ein neues Kapitel der Nahversorgung“, erklärt Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und Südburgenland. Auch Marktleiterin Renate Hübler freut sich über den neuen Standort. Sie bezeichnet die Eröffnung als „so etwas wie ein vorweihnachtliches Geschenk“. Im Rahmen der Eröffnung überreichte SPAR außerdem einen Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro an das Rote Kreuz Kalsdorf.

146 Parkplätze und Ladestationen

Verändert hat sich nicht nur das Geschäft selbst, sondern auch die Infrastruktur rundherum. Für die Kundschaft stehen insgesamt 146 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Vier davon sind mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Auf dem Dach des Neubaus befindet sich eine Photovoltaikanlage, die Sonnenstrom erzeugt. LED-Beleuchtung und eine Wärmerückgewinnungsanlage sollen den Energieverbrauch reduzieren. Dabei wird unter anderem die Abwärme der Kühlgeräte zum Heizen genutzt.