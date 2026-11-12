Trauer in steirischem Traditionsbetrieb: Firmengründer verstorben

In Gleisdorf (Bezirk Weiz) herrscht Trauer um einen Unternehmer, dessen Name seit Jahrzehnten eng mit der regionalen Automobilbranche verbunden ist. Johann Wiener, Gründer des Autohauses Gleisdorf, ist verstorben. Die traurige Nachricht machte seine Tochter Sigrid Wiener im Namen der Familie und des gesamten Teams öffentlich. Mit persönlichen Worten erinnert sie an ihren Vater, der aus kleinen Anfängen einen erfolgreichen Familienbetrieb aufgebaut hat.

Tochter Sigrid nimmt bewegend Abschied

Auf der Website des Autohauses findet sich eine Trauerbotschaft, die zeigt, wie viel Johann Wiener seiner Familie und dem Unternehmen bedeutet hat. „Mit großer Trauer teile ich mit, dass mein Vater, unser Seniorchef und Firmengründer, verstorben ist“, schreibt Sigrid Wiener. Über viele Jahrzehnte habe ihr Vater das Unternehmen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich geprägt. „Mit seiner Persönlichkeit hat er unser Unternehmen über Jahrzehnte geprägt. Für alles, was er geschaffen und uns mitgegeben hat, sind wir von Herzen dankbar.“ Gleichzeitig bedankt sie sich im Namen ihrer Familie und des gesamten Teams für die zahlreichen Zeichen der Anteilnahme.

Alles begann in einer Gartenhütte

Die Geschichte des Autohauses Wiener reicht bis ins Jahr 1988 zurück. Damals legte Johann Wiener den Grundstein für seinen eigenen Betrieb in Gleisdorf. Die Anfänge waren bescheiden: Noch bevor der Schauraum und die Werkstatt fertiggestellt waren, soll Wiener seine ersten Verkaufsgespräche in einer einfachen Gartenhütte auf dem Betriebsgelände geführt haben. Ein Jahr später, 1989, wurde der Standort in der Ziegelgasse offiziell eröffnet. Was zunächst klein begann, entwickelte sich über die folgenden Jahrzehnte zu einem etablierten Autohaus in der Oststeiermark. Heute ist das Unternehmen unter anderem Vertragspartner für Volkswagen, VW Nutzfahrzeuge und Škoda sowie Servicepartner für Audi.

Für seine Verdienste ausgezeichnet

Johann Wiener war nicht nur als Unternehmer tätig, sondern über viele Jahre auch eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung seiner Heimatregion verbunden. Im September 2016 wurde ihm für seine unternehmerischen Leistungen der Berufstitel Kommerzialrat verliehen. Auch die Stadtgemeinde Gleisdorf würdigte damals seine Verdienste. Das Unternehmen blieb über die Jahre ein Familienbetrieb. Neben Johann Wiener waren auch seine Angehörigen, darunter Erika und Sigrid Wiener, eng mit dem Autohaus verbunden. Mit Johann Wiener verliert Gleisdorf einen Unternehmer, der den Mut hatte, etwas Eigenes aufzubauen und daraus über Jahrzehnte einen festen Bestandteil der regionalen Wirtschaft zu machen. Für seine Familie und die Mitarbeiter bleibt vor allem die Erinnerung an den Menschen hinter dem Unternehmen. In ihrer Trauerbotschaft bringt Sigrid Wiener diese Verbundenheit mit wenigen Worten zum Ausdruck: „Für alles, was er geschaffen und uns mitgegeben hat, sind wir von Herzen dankbar.“