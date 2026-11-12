Tödliches Zugsunglück in Schladming: Lenkerin verstorben

Ein schweres Zugsunglück hat sich am Donnerstagvormittag in Schladming (Steiermark) ereignet. Ein Güterzug erfasste einen Kleinwagen an einem unbeschrankten Bahnübergang. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.

Ein Güterzug erfasste in Schladming einen Kleinwagen an einem unbeschrankten Bahnübergang. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.

Ein Güterzug erfasste in Schladming einen Kleinwagen an einem unbeschrankten Bahnübergang. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.

Kurz vor 10 Uhr am Donnerstag, dem 12. November, kam es im Gemeindegebiet von Schladming zu einem folgenschweren Unfall. „An einem unbeschrankten Bahnübergang im Gemeindegebiet von Schladming kollidierte heute Vormittag ein Güterzug mit einem Klein-PKW“, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Liezen. Obwohl eine Notbremsung eingeleitet wurde, konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Lenkerin erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Trotz eines Großaufgebots an Rettungskräften kam für sie jede Hilfe zu spät.

Großaufgebot vor Ort

Nach dem Zusammenstoß rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle aus. „Die Feuerwehr barg die Person aus dem Fahrzeug und den PKW von den Geleisen“, heißt es seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Liezen. Allein die Freiwillige Feuerwehr Schladming stand mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Rote Kreuz war mit einem Notarzt, insgesamt neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden sie von der Polizei, der ÖBB-Einsatzleitung, der Straßenmeisterei, einem Bestattungsunternehmen und einem Abschleppunternehmen.

Zugverkehr unterbrochen

Der schwere Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr in der Region. „Die Zugverbindung durch das Ennstal ist derzeit unterbrochen“, informiert der Bereichsfeuerwehrverband Liezen. Auch auf der B320 kam es während der Bergungsarbeiten zu Einschränkungen. Dort wurde der Verkehr für die Dauer des rund zweieinhalbstündigen Feuerwehreinsatzes wechselseitig angehalten.

Unfallhergang unklar

Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte zum genauen Unfallhergang keine Angaben machen. Abschließend richtet der Bereichsfeuerwehrverband Liezen Worte des Mitgefühls an die Hinterbliebenen: „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen“.