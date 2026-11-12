Steirisches Paar unterstützt vor Ort: „Unsere Herzen blieben in Kenia“

Vom Unternehmerpaar zur Lebensaufgabe: Von St. Ruprecht aus unterstützt das Ehepaar Neuhold Menschen in Kenia. Ein Urlaub in Afrika wurde für die beiden Steirer zur lebensverändernden Mission.

Alexandra Neuhold und ihr Mann Hans Haiderer-Neuhold führen in Weiz eine erfolgreiche Messtechnik-Firma. „Wir haben unsere Urlaube schon immer ganz weit weg vom Massentourismus verbracht“, erzählt Alexandra. Im Oktober 2016 flogen sie erstmals nach Kenia. Eine Reise, die ihr Leben für immer verändern sollte.

„Zwei verrückte Weiße“

Unweit der kenianischen Vier-Sterne-Hotels lernten sie bald die bittere Armut des Landes kennen. Alexandra und ihr Mann halfen sofort und bekamen bald den Ruf, dass „zwei verrückte Weiße herumlaufen und Sachen verschenken“. Sie wurden von ihrem Tauchguide angesprochen. Er wollte ihnen die echte Not zeigen. Doch vor dem Rückflug blieb dafür zu wenig Zeit, also versprachen die beiden: „Wir kommen wieder.“ Die Emotionen saßen tief: „Bei der Ankunft in Österreich haben wir bemerkt, dass unsere Herzen in Afrika geblieben sind“, erinnert sich Alexandra.

„Jetzt sind wir da“

Nur drei Monate später lösten sie also ihr Versprechen ein und flogen erneut nach Kenia. „Jetzt sind wir wieder da“, sagten sie zum verblüfften Tauchguide. „Seinen Blick werde ich nie vergessen“, lacht Alexandra. In einer siebenstündigen Fahrt führte er sie in den abgelegenen, staubtrockenen Ort Gongoni. Als ein kleines Mädchen Alexandra über den Arm strich, verstand sie erst später: Es wollte die weiße Farbe wegwischen. „Wir waren die ersten Weißen im Ort.“

©Verein „Zukunft dank dir“ Ein Teil des Zukunft dank dir – Teams: Zainabu, Alexandra, Salome, Hans (v.l.n.r.)

„Ich wusste: Mein Bausparer läuft ab“

Noch am selben Tag traf Alexandra eine mutige Entscheidung: „Ich wusste im Hinterkopf, dass mein Bausparer bald ausläuft.“ Spontan verkündete sie den Bau eines Brunnens. Ein paar Monate später setzte das Paar das Vorhaben um. Seit dem Herbst 2017 versorgt der Brunnen 800 Menschen nachhaltig mit sauberem Trinkwasser. Zwei Jahre lang finanzierten die beiden weitere Aktionen privat, bis ihre Reserven aufgebraucht waren.

Vereinsgründung und Hilfe vor Ort

Als Freunde anfingen, Geld zu geben, gründeten sie den Verein „Zukunft dank dir“ (https://zukunft-dank-dir.at/). „Sobald Geld von außen kam, wollten wir es offiziell machen“, erklärt Alexandra. Mittlerweile ist der Verein in Kenia als NGO registriert. Eine Stiftung soll sicherstellen, dass die Mittel zweckgebunden verwendet werden. Vor Ort organisieren einheimische Mitarbeitende die Projekte von zwei Standorten aus.

Transparent und nah an den Menschen

„Die Vereinsarbeit ist so organisiert, dass die Spenden direkt in die Projekte vor Ort fließen“, erklärt Alexandra. Finanziert werden sie durch Schulpatenschaften für 286 Kinder, Spenden und Erlöse von österreichischen Märkten. Alexandras Keller ist derzeit voll mit Kleidung zum Spenden und Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte. Bei Patenreisen überzeugen sich Förderer selbst vor Ort. „Auch die Paten verändern sich nach einer Reise nach Kenia“, sagt sie.

Schicksale, die Hoffnung schenken

Obwohl die Einheimischen unglaublich freundlich sind, ist die Not groß: Zwischen wunderschöner Natur und einem Meer „wie in der Karibik“ fanden die beiden Steirer auch Kinder auf Mülldeponien, die nach Essbarem suchten. Dass ihre Hilfe wirkt, beweist Zainabu. Alexandra erzählt, dass das Mädchen ohne Eltern aufgewachsen sei und dank des Vereins ihre IT-Ausbildung abschließen konnte. „Heute leitet sie einen der beiden Standorte vor Ort.“ Ihr Stolz auf diese junge Frau ist in Alexandras Stimme nicht zu überhören.

Leuchtende Augen

Für die Kinder in Kenia sind die Steirer längst zur Familie geworden: Liebevoll werden sie von ihnen „Mama Alexandra“ und „Papa Hans“ genannt. Und sie sind auch der Grund, warum Alexandra und Hans das alles machen. „Es sind vor allem die Augen der Kinder. Anfangs wirken sie manchmal völlig leer. Doch mit der Zeit kommt das Leuchten wieder zurück.“