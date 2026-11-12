Wo ist Martin (39)? Großsuche mit Hubschrauber und Booten bei Graz

Seit Sonntag fehlt von Martin D. (39) jede Spur. Nun wurde bekannt, mit welchem Aufwand nach ihm gesucht wird: Hubschrauber, Drohnen, Boote und Rettungshunde waren im Einsatz. Doch die groß angelegte Suche blieb ohne Erfolg.

Am Dienstag wurde daraufhin eine groß angelegte Suchaktion durchgeführt. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich dabei nicht nur auf Kalsdorf, sondern durchsuchten auch Gebiete in Fernitz-Mellach und Feldkirchen bei Graz.

Am Dienstag wurde daraufhin eine groß angelegte Suchaktion durchgeführt. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich dabei nicht nur auf Kalsdorf, sondern durchsuchten auch Gebiete in Fernitz-Mellach und Feldkirchen bei Graz.

Seit Tagen wird nach dem 39-jährigen Martin D. aus Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) gesucht, 5 Minuten hat berichtet: Seit Sonntagabend vermisst: Wo ist der 39-jährige Martin D.?. Bereits am Sonntagabend, dem 8. November, verlor sich seine Spur. Seither wurde der Vermisstenaufruf der Organisation „Österreich findet euch“ vielfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Nun werden weitere Einzelheiten zu den Suchmaßnahmen bekannt. Am Dienstag waren zahlreiche Einsatzkräfte in mehreren Gemeinden südlich von Graz unterwegs, um den Vermissten zu finden. Auch ein Polizeihubschrauber und Boote kamen zum Einsatz.

Letztes Handysignal führte nach Kalsdorf

Ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Suche ist das Mobiltelefon des 39-Jährigen. Dieses konnte laut Medienberichten am Sonntag gegen 23 Uhr zuletzt in Kalsdorf bei Graz geortet werden. Am Dienstag wurde daraufhin eine groß angelegte Suchaktion durchgeführt. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich dabei nicht nur auf Kalsdorf, sondern durchsuchten auch Gebiete in Fernitz-Mellach und Feldkirchen bei Graz.

Hubschrauber, Drohnen und Boote im Einsatz

Um möglichst viele Bereiche absuchen zu können, wurde die Suche sowohl am Boden als auch aus der Luft und auf dem Wasser durchgeführt. Ein Polizeihubschrauber und Drohnen unterstützten die Suche aus der Luft. Auf der Mur waren Einsatzkräfte mit Booten unterwegs. Gleichzeitig durchkämmten Suchmannschaften mit speziell ausgebildeten Hunden verschiedene Gebiete. Beteiligt waren unter anderem die Rettungshundebrigade, das Grüne Kreuz mit seinen Diensthunden sowie Feuerwehrkräfte aus Kalsdorf, Feldkirchen, Wagnitz, Werndorf und Fernitz. Doch trotz des großen Aufgebots konnte der 39-Jährige bei dieser Suchaktion nicht gefunden werden.

Martin (39) weiterhin vermisst

Bereits zuvor hatte 5 Minuten über das Verschwinden des Mannes berichtet. Martin D. wird seit Sonntag, dem 8. November 2026, gegen 23 Uhr vermisst. Die Organisation „Österreich findet euch“ veröffentlichte dazu einen Aufruf mit einer Personenbeschreibung. Der 39-Jährige ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hat dunkelbraune Haare und trägt einen Vollbart. Zuletzt soll er mit einer schwarz-grünen Jacke und schwarzen Turnschuhen unterwegs gewesen sein. Besonders auffällig ist sein blauer Rucksack.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert