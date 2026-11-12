Steirische Jugendliche sorgen für Premiere beim Roten Kreuz

Gleich zwei Jugendrotkreuz-Gruppen aus Stainz und Leibnitz holten beim Bundesbewerb den ersten Platz - eine Premiere. Nun wurden die zwölf steirischen Jugendlichen für ihren besonderen Erfolg in der Grazer Burg geehrt.

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Beim Jugendrotkreuz-Bundesbewerb am 18. Juli 2026 in Salzburg erreichten gleich zwei steirische Gruppen den ersten Platz. Die Jugendlichen aus Stainz und Leibnitz erzielten in der Altersklasse Jugend I (11 bis 14 Jahre) exakt dieselbe Punkteanzahl und ließen damit alle anderen Teams hinter sich. Eine Besonderheit, denn zum ersten Mal in der Geschichte des Bewerbs teilten sich zwei Gruppen derselben Altersklasse mit gleicher Punktezahl den Bundessieg. Damit gingen gleich zwei erste Plätze in die Steiermark.

Empfang in Graz

Für diese außergewöhnliche Leistung gab es nun eine besondere Anerkennung. Am Mittwoch, dem 11. November, lud Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) die beiden Siegergruppen in die Grazer Burg ein. Im Regierungssitzungszimmer wurden die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Begleitpersonen empfangen. Mit dabei waren auch Bezirksstellenleiter Florian Klug aus Deutschlandsberg sowie die Bezirksjugendreferentinnen Elke Krois aus Deutschlandsberg und Lisa Uchenegg aus Leibnitz. Die Jugendlichen erhielten außerdem einen Einblick in die Räumlichkeiten der Grazer Burg.

Kunasek gratuliert

Der Landeshauptmann zeigte sich stolz auf die Leistungen der jungen Steirer. „Zwei steirische Teams, ein gemeinsamer Bundessieg – das ist eine großartige Leistung, auf die wir als Steiermark besonders stolz sein können. Ihr habt eindrucksvoll gezeigt, was mit Begeisterung, Einsatz und gegenseitiger Unterstützung möglich ist.“ Besonders hob Kunasek hervor, dass sich die Jugendlichen bereits in jungen Jahren mit Erster Hilfe und der Verantwortung für ihre Mitmenschen beschäftigen. Auch Rotkreuz-Präsident Michael Gruber bedankte sich für die Würdigung. „Auf die Leistungen unserer Jugendrotkreuz-Gruppen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg können wir stolz sein.“

©Land Steiermark/Robert Binder | Die Bundesbewerb-Sieger des Jugendrotkreuzes bekamen einen Einblick in die Räumlichkeiten der Grazer Burg.

Wissen und Teamarbeit

Hinter dem doppelten Erfolg steckt auch einiges an Vorbereitung. Beim Bundesbewerb mussten die Jugendlichen nicht nur ihr theoretisches Wissen unter Beweis stellen, sondern dieses auch praktisch anwenden. In simulierten Notfällen kam es darauf an, ruhig zu bleiben, strukturiert vorzugehen und als Gruppe zusammenzuarbeiten. Für den österreichweiten Bewerb qualifizieren sich jeweils die Gewinner des Landesleistungsbewerbs aus dem Vorjahr. Dass am Ende zwei Mannschaften derselben Altersklasse exakt gleich viele Punkte erreichen und gemeinsam gewinnen, war beim heurigen Bewerb eine Premiere.

Das sind die Sieger

Insgesamt zwölf Jugendliche aus der Süd- und Weststeiermark dürfen sich über den gemeinsamen Bundessieg freuen. Für die Jugendrotkreuz-Gruppe Stainz traten Alexander Langmann, Florentina Langmann, Jana Sophie Scheer, Julian Kappel, Lena Krois und Paul Grasl an. Die siegreiche Gruppe aus Leibnitz bestand aus Anna Pilch, Klara Rafaela Schirmann, Lea Legat, Mia-Amelie Flaßler, Nora Schneeberger und Pauline Antal. Mit ihrem Erfolg sicherten sich beide Teams nicht nur den ersten Platz beim Bundesbewerb, sondern nun auch eine persönliche Würdigung in der Grazer Burg.