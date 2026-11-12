Neue Testergebnisse: So schneiden steirische Schüler ab

Wie gut sind steirische Schüler in Mathematik, Deutsch und Englisch? Eine neue Auswertung zeigt: Die Steiermark liegt auf österreichischem Niveau. In einem Bereich schneiden die Jugendlichen sogar besser ab.

Wie gut sind Jugendliche in der 8. Schulstufe aufgestellt? Darüber gibt der am Dienstag, dem 10. November 2026, präsentierte Bericht zur individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKMPLUS) Auskunft. Untersucht wurden die Leistungen in Mathematik, Deutsch und Englisch aus den Jahren 2023 bis 2025. Das Ergebnis: Die steirischen Schüler liegen in allen untersuchten Bereichen auf österreichischem Niveau. In Mathematik und Deutsch liegen die Mittelwerte der steirischen Pflichtschulen sogar leicht über dem Bundesschnitt. Besonders beim Zuhören in Deutsch zeigt sich ein erfreuliches Bild: 81 Prozent der steirischen Jugendlichen erreichen oder übertreffen die Bildungsstandards. Österreichweit sind es 79 Prozent.

Große Unterschiede

Die Ergebnisse zeigen aber auch, wie stark die schulischen Leistungen von den Ausgangsbedingungen abhängen. Österreichweit liegen zwischen Schulen mit besonders schwierigen und besonders günstigen sozioökonomischen Voraussetzungen in Mathematik und Deutsch (Lesen) Unterschiede von mehr als drei Lernjahren. Auch in der Steiermark ist das ein Thema. Neun Prozent der steirischen Schulen der Sekundarstufe I gehören zur niedrigsten sozioökonomischen Kategorie. Nur Wien hat einen höheren Anteil. Insgesamt befinden sich 18 Prozent der steirischen Schulen in den beiden niedrigsten Kategorien. Über alle Schulen hinweg sind die Ausgangsbedingungen in der Steiermark allerdings etwas günstiger als im Durchschnitt der übrigen Bundesländer.

Testergebnisse auf einen Blick Mathematik: Steirische Pflichtschulen liegen leicht über dem österreichischen Durchschnitt.



Deutsch: Auch hier liegen die Mittelwerte leicht über dem Bundesschnitt.



Englisch: Die Steiermark liegt auf österreichischem Niveau.



Deutsch (Zuhören): 81 Prozent der steirischen Jugendlichen erreichen oder übertreffen die Bildungsstandards, österreichweit sind es 79 Prozent.



Bildungsunterschiede: Zwischen Schulen mit besonders schwierigen und besonders günstigen Voraussetzungen liegen österreichweit Unterschiede von mehr als drei Lernjahren in Mathematik und Deutsch (Lesen).



Schwierige Ausgangsbedingungen: Neun Prozent der steirischen Schulen der Sekundarstufe I gehören zur niedrigsten sozioökonomischen Kategorie.



Erhebungszeitraum: 2023 bis 2025, Schülerinnen und Schüler der 8. Schulstufe.

Schulen können punkten

Trotz schwieriger Voraussetzungen gibt es auch positive Entwicklungen. So erzielen steirische Schüler an Schulen der niedrigsten sozioökonomischen Kategorie beim Zuhören in Deutsch einen deutlich höheren Mittelwert als Jugendliche an vergleichbaren Schulen in den übrigen Bundesländern. Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass es auch an Schulen mit günstigen Voraussetzungen in einzelnen Bereichen noch Verbesserungsbedarf gibt. Die Bildungsdirektion Steiermark will deshalb die Schulentwicklung anhand der erhobenen Daten weiter verstärken und die Standorte gezielt begleiten.

Weitere Hürden

Bei der Einordnung der Ergebnisse müssen laut Bildungsdirektion auch gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigt werden. Dazu zählt etwa die zunehmende Nutzung sozialer Medien, die Lernzeit kosten und die Konzentration beeinflussen kann. Auch der gestiegene Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund bringt zusätzliche Anforderungen für Schulen mit sich. Ebenso spielen die Betreuung und Förderung vor dem Schuleintritt eine wichtige Rolle. Schulen könnten nicht alle gesellschaftlichen Herausforderungen und Versäumnisse alleine auffangen. Zudem müsse auch das Testformat differenziert betrachtet werden.

Schulen unterstützen

Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner betont: „Besonders freut mich, dass auch Schulen mit schwierigen Ausgangsbedingungen erfreuliche Ergebnisse erzielen.“ Gleichzeitig müsse genau hingeschaut werden, wo Verbesserungsbedarf besteht. Auch Bildungslandesrat Stefan Hermann sieht die steirischen Schulen auf einem guten Weg. „Auch wenn es noch Verbesserungspotential gibt, sehe ich die steirischen Schulen hier auf einem guten Weg.“ Gemeinsam mit der Bildungsdirektion sollen nun die notwendigen Schritte aus dem Bericht abgeleitet und mit den Schulen umgesetzt werden.