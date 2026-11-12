150 Jobs bei Voestalpine in Kindberg bedroht: SPÖ-Chef fordert Schutzschirm

Bei voestalpine Tubulars in Kindberg (Steiermark) stehen weitere 150 Arbeitsplätze auf dem Spiel. SPÖ-Chef Max Lercher warnt vor den Folgen der US-Strafzölle und nimmt auch die Landesregierung in die Pflicht.

Bei voestalpine Tubulars in Kindberg droht der Abbau von weiteren 150 Arbeitsplätzen. 5 Mintuen berichtete: Nach 170 Jobs fallen weitere 150 Stellen bei Voestalpine in Kindberg weg. Für den steirischen SPÖ-Vorsitzenden Max Lercher ist die Entwicklung ein deutliches Warnsignal. Er kritisiert die US-Handelspolitik unter Donald Trump und spricht von einer Steuerbelastung von 107 Prozent durch Strafzölle. „Wenn auf steirische Industrieprodukte plötzlich eine Steuerbelastung von 107 Prozent durch Strafzölle zukommen, dann ist das keine normale Wettbewerbssituation mehr, sondern eine massive Marktverzerrung.“ Die Folgen würden laut Lercher unmittelbar die steirischen Industriebetriebe und ihre Beschäftigten treffen.

©5 Minuten Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher fordert einen europäischen Schutzschirm für Industriebetriebe und kritisiert die Untätigkeit der steirischen Landesregierung.

Hilfe aus Brüssel

Um weitere Schäden abzuwenden, fordert Lercher rasche Unterstützung auf europäischer Ebene. Die EU müsse einen Schutzschirm über wichtige Industriebetriebe spannen und finanzielle Überbrückungshilfen für die kommenden zwei Jahre ermöglichen. Dabei gehe es nicht um eine dauerhafte Förderung, sondern darum, Betriebe und Arbeitsplätze durch die schwierige Phase zu bringen. „In zwei Jahren sind Trumps Präsidentschaft und seine Zölle hoffentlich Geschichte. Bis dahin dürfen wir nicht tatenlos zuschauen, wie unsere industrielle Substanz zerstört wird.“

Kritik an Kunasek

Neben der EU sieht Lercher auch die steirische Landesregierung in der Verantwortung. Er wirft Landeshauptmann Mario Kunasek vor, angesichts der drohenden Arbeitsplatzverluste untätig zu bleiben. „Während in Kindberg Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze bangen und die industrielle Zukunft der Steiermark unter Druck steht, herrscht in der Landesregierung ohrenbetäubende Stille.“ Für Lercher müsse sich die Landesregierung stärker für den Industriestandort einsetzen. Dazu gehöre auch politische Arbeit über die Landesgrenzen hinaus.

Bündnis auf EU-Ebene

Konkret schlägt Lercher vor, dass sich die Steiermark mit anderen europäischen Industrieregionen zusammenschließt. Im Ausschuss der Regionen soll ein Bündnis entstehen, das sich für den Schutz von Arbeitsplätzen und Industriebetrieben einsetzt. Gleichzeitig fordert er eine aktive Arbeitsmarkt- und Standortpolitik des Landes. „Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie Arbeitsplätze und industrielle Wertschöpfung aus der Steiermark verschwinden.“

Stahl für die Zukunft

Unterstützung bekommt Lercher vom voestalpine-Betriebsratsvorsitzenden und Nationalratsabgeordneten Franz Jantscher. Er verweist auf Handelsverträge in der Automobilindustrie und wünscht sich ähnliche Lösungen für die Stahl- und Zementindustrie. Auch einen europäischen Schutzschirm hält er für sinnvoll. Dabei gehe es nicht nur um die aktuellen Arbeitsplätze, sondern auch um die Bedeutung der Industrie für künftige Technologien. So würden die Produkte von voestalpine Tubulars laut Jantscher etwa für die Wasserstoffversorgung benötigt.