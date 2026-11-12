Aufsteirern-Scheck: 2.000 Euro für Sozialeinrichtung im Bezirk Weiz

Beim Aufsteirern wurde für den guten Zweck gesammelt. Jetzt darf sich das Sozialtherapeutikum Haus Sonnleiten im Bezirk Weiz über eine Spende von 2.000 Euro freuen.

Beim Aufsteirern wurden Spenden für eine oststeirische Sozialeinrichtung gesammelt. Jetzt darf sich das Haus Sonnleiten, in dem 16 Menschen mit Behinderung leben und arbeiten, über 2.000 Euro freuen.

Beim Aufsteirern wurden Spenden für eine oststeirische Sozialeinrichtung gesammelt. Jetzt darf sich das Haus Sonnleiten, in dem 16 Menschen mit Behinderung leben und arbeiten, über 2.000 Euro freuen.

Beim heurigen Aufsteirern im September war auch der Verein „Sozialtherapeutikum Haus Sonnleiten“ mit einem Verkaufsstand vertreten. Zusätzlich wurden beim Aufsteirern-Empfang des Landes Steiermark Spenden für die oststeirische Sozialeinrichtung gesammelt. Landeshauptmann Mario Kunasek ergänzte den gesammelten Betrag, sodass schließlich ein Spendenscheck über 2.000 Euro ausgestellt werden konnte.

Scheck übergeben

Am Mittwoch, dem 11. November, fand die offizielle Übergabe in der Grazer Burg statt. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) überreichte den Scheck an Vereinsobfrau Christina Ollinger und Schriftführer Konrad Promitzer. Mit dem Geld soll die Arbeit der Einrichtung unterstützt werden. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass jene Menschen Unterstützung bekommen, die tagtäglich so wertvolle Arbeit für andere leisten“, betonte Kunasek.

©Land Steiermark/Robert Binder; LH Mario Kunasek überreichte in der Grazer Burg einen 2.000-Euro-Spendenscheck an Christina Ollinger und Schriftführer Konrad Promitzer vom Verein „Sozialtherapeutikum Haus Sonnleiten“.

16 Menschen leben am Hof

Doch was steckt hinter dem Verein? Das Sozialtherapeutikum Haus Sonnleiten befindet sich in Mitterdorf an der Raab im Bezirk Weiz. Dabei handelt es sich um einen Bauernhof mit Wohnheim und Tageswerkstätten. Insgesamt leben dort 16 Menschen mit Behinderung, die am Hof wohnen, arbeiten und betreut werden. Ziel der Einrichtung ist es, Menschen mit erhöhtem Förderbedarf ein möglichst selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu ermöglichen.

Freude über Spende

Entsprechend groß ist die Freude über die finanzielle Unterstützung. Vereinsobfrau Christina Ollinger betont, wie wichtig das tägliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. „Die Spende und die damit verbundene Wertschätzung unserer Arbeit freuen uns ganz besonders und sind eine schöne Motivation, unseren Weg mit voller Überzeugung weiterzugehen“, erklärt sie. Auch Kunasek bedankt sich bei den Beschäftigten für ihren Einsatz und möchte mit der Spende die Arbeit der Einrichtung würdigen.