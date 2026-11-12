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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Sanitäter kümmern sich um einen verunfallten Mopedfahrer
Bei einer Kollision mit einem Rettungswagen wurde eine 53-jährige Radfahrerin in Leitring im Bezirk Leibnitz schwer verletzt.
Leibnitz
12/11/2026
Unfall an Kreuzung

Rettungswagen kollidiert mit Radfahrerin: 53-Jährige schwer verletzt

In Leitring im Bezirk Leibnitz kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Folgetonhorn kollidierte mit einer Radfahrerin (53). Sie wurde schwer verletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(263 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 12. November 2026, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Friedhofstraße in Leitring zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Notfallsanitäter war mit einem Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt in Richtung Osten unterwegs. Dabei waren Blaulicht und Folgetonhorn eingeschaltet. Zur selben Zeit näherte sich eine 53-jährige Radfahrerin aus dem Grünen Weg dem Kreuzungsbereich. Laut Polizei dürfte sie dabei eine Stopptafel missachtet haben.

Lenker versuchte Kollision zu verhindern

Der Lenker des Rettungswagens reagierte sofort auf die Situation. Er leitete eine Notbremsung ein und versuchte, der Radfahrerin auszuweichen. Trotz dieser Maßnahmen konnte der 44-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 53-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand weiterer behördlicher Ermittlungen.

In Klinik gebracht

Nach dem Zusammenstoß wurde die schwer verletzte Frau von der Besatzung des Rettungswagens und weiteren angeforderten Einsatzkräften erstversorgt. Anschließend brachte das Rote Kreuz die 53-Jährige in das LKH Südweststeiermark am Standort Wagna. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde sie in weiterer Folge in die Universitätsklinik Graz gebracht. Nach eigenen Angaben war die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt ohne Helm unterwegs.

Rotes Kreuz reagiert

Nach dem schweren Unfall meldete sich auch das Rote Kreuz Steiermark zu Wort. Landesrettungskommandant Dr. Peter Hansak sprach der verletzten Frau und ihrer Familie sein Mitgefühl aus. „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei der schwer verletzten Radfahrerin und ihren Angehörigen. Wir wünschen ihr von Herzen viel Kraft und eine möglichst rasche und vollständige Genesung“, so Hansak.

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