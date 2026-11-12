Schnee ab 900 Metern: Freitag, der 13., wird in der Steiermark nass und kalt

Der Freitag bringt der Steiermark Regen, Schnee und auffrischenden Wind. Besonders im Norden kann es bereits ab 900 Metern schneien. Dazu bleibt es mit maximal 7 Grad ausgesprochen kühl.

Regen, Schnee und auffrischender Nordwestwind prägen am Freitag das Wetter in der Steiermark. Im Norden kann es bereits ab 900 Metern schneien.

Regen, Schnee und auffrischender Nordwestwind prägen am Freitag das Wetter in der Steiermark. Im Norden kann es bereits ab 900 Metern schneien.

Der Freitag, 13. November, startet in der Steiermark überwiegend trüb und nass. Eine Mischung aus Regen und Schnee bestimmt zunächst das Wettergeschehen. Dazu frischt der Nordwestwind auf. Besonders in höheren Lagen müssen sich die Menschen auf winterliche Verhältnisse einstellen.

Schnee ab 900 Metern

Laut den Meteorologen der Geosphere Austria liegt die Schneefallgrenze am Freitag zwischen 900 und 1.200 Metern. Am weitesten hinunter kann es dabei im Norden der Steiermark schneien. Doch auch in den tieferen Lagen bleibt es zunächst ungemütlich. Hier fällt Regen, während sich die Wolkendecke über weite Teile des Landes erst einmal hartnäckig hält.

Schauer klingen ab

Gegen Mittag lässt der Niederschlag allmählich nach. Von Norden her beginnt die Wolkendecke anschließend aufzulockern. Viel Sonnenschein ist allerdings nicht mehr zu erwarten. Laut Prognose dürfte sich vor Sonnenuntergang kaum noch nennenswerter Sonnenschein ausgehen. Auch die Temperaturen machen wenig Hoffnung auf einen milden Nachmittag. Die Tageserwärmung fällt gering aus, die Höchstwerte liegen lediglich zwischen 3 und 7 Grad.