Handelsmerkur 2026: Diese steirischen Betriebe wurden ausgezeichnet

Bei einer Gala in Graz wurden am Mittwochabend drei besondere Leistungen im steirischen Handel gewürdigt. Zwei Unternehmen holten sich den Handelsmerkur 2026, ein Unternehmer wurde für sein Lebenswerk geehrt.

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, stand die Alte Universität Graz ganz im Zeichen des steirischen Handels. Im Rahmen einer festlichen Gala verlieh die Sparte Handel der WKO Steiermark den Handelsmerkur 2026. Mit der Auszeichnung werden jedes Jahr besonders erfolgreiche und innovative Handelsunternehmen geehrt. Heuer durften sich die lixtec GmbH aus Graz und die EWALIA GmbH aus St. Margarethen an der Raab über die begehrten Trophäen freuen. Eine besondere Ehrung erhielt außerdem Ferdinand Roth für sein Lebenswerk.

Grazer Firma punktet

In der Kategorie für Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern setzte sich die Grazer lixtec GmbH durch. Der Betrieb hat sich auf intelligente Radarsensoren spezialisiert, die unter anderem für eine energiesparende Beleuchtung eingesetzt werden. Wie erfolgreich die Technik bereits ist, zeigen die rund 25.000 gesteuerten Leuchten weltweit. Auch im Bereich intelligenter Verkehrsdaten entwickelt das Unternehmen Lösungen. Die Jury überzeugten vor allem die Entwicklung des Betriebs, seine internationale Marktposition und der Fokus auf Qualität.

Erfolg mit Kräutern

Auch ein Unternehmen aus der Oststeiermark durfte sich über eine Auszeichnung freuen. In der Kategorie für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern ging der Handelsmerkur an die EWALIA GmbH aus St. Margarethen an der Raab. Das Familienunternehmen entwickelte sich aus einer regionalen Geschäftsidee zum Marktführer für Kräuterergänzungsfuttermittel für Pferde in Österreich und Deutschland. Mittlerweile werden die Produkte in mehreren europäischen Ländern verkauft. Der Vertrieb erfolgt über einen eigenen Onlineshop, den Fachhandel und internationale Märkte. Die Jury würdigte insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung, die regionale Verwurzelung und die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens.

©Fischer | (Lebenswerk): Josef Herk, Willibald Ehrenhöfer, Gerhard Wohlmuth, Ferdinand Roth, Klaus Scheitegel, Jürgen Roth und Christian Buchmann, der die Laudatio hielt (v.l.).

Ehrung für Lebenswerk

Eine besondere Auszeichnung ging an Ferdinand Roth, der für sein Lebenswerk geehrt wurde. Gemeinsam mit seiner Frau Linde baute er die elterliche Gemischtwarenhandlung zur Roth Modehaus GmbH aus. Heute zählt das Familienunternehmen elf Standorte und rund 180 Mitarbeiter. Besonders wichtig war Roth dabei die Ausbildung junger Menschen: Mehr als 250 Lehrlinge begleitete er auf ihrem beruflichen Weg. Darüber hinaus engagierte er sich über Jahrzehnte in wirtschaftlichen und ehrenamtlichen Funktionen für die Region. Bereits 2022 erhielt er das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Mit der Übergabe des Unternehmens an die nächste Generation wurde auch die Nachfolge geregelt.

Zahlreiche Gäste

Die Entscheidung über die diesjährigen Preisträger traf eine Jury, der unter anderem WKO-Steiermark-Vizepräsident Dietmar Schweiggl, Alexandra Pichler-Jessenko und ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch angehörten. Zahlreiche steirische Handelsbetriebe hatten sich um die Auszeichnung beworben. Zur Verleihung auf Einladung von Spartenobmann Gerhard Wohlmuth kamen auch zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik. Unter ihnen waren Landesrat Willibald Ehrenhöfer, WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.