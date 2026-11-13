Rauchendes Auto in Bachbett: Feuerwehr befreit verletzten Lenker (31)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagnachmittag in St. Nikolai im Sausal im Bezirk Leibnitz. Ein 31-jähriger Autofahrer kam von der Straße ab und landete mit seinem Wagen im Bachbett. Er war stark alkoholisiert.

Gegen 16.45 Uhr war der 31-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz von St. Nikolai im Sausal (Steiermark) kommend in Richtung Petzels unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er dabei nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Anschließend überfuhr er ein Straßenschild und kam schließlich im Bachbett des Petzelsbachs zum Stillstand. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte das stark rauchende Fahrzeug und setzte umgehend die Rettungskette in Gang.

Feuerwehr befreite verletzten Lenker

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr holten den 31-Jährigen aus dem Fahrzeug. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Bei ihm wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt. Auch das stark beschädigte Auto musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Nikolai und Lang standen mit insgesamt 31 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 07:13 Uhr aktualisiert