„Viel zu früh und völlig unerwartet“: Trauer um steirische Gemeindekassierin (57)

Die Marktgemeinde Ligist trauert um ihre Gemeindekassierin Barbara Schriebl. Die langjährige Gemeindepolitikerin ist am 6. November 2026 im Alter von 57 Jahren verstorben. Die Nachricht löste große Betroffenheit aus.

Die Marktgemeinde Ligist trauert um Gemeindekassierin Barbara Schriebl, die am 6. November 2026 völlig unerwartet verstorben ist.

Die Marktgemeinde Ligist trauert um Gemeindekassierin Barbara Schriebl, die am 6. November 2026 völlig unerwartet verstorben ist.

„An manchen Tagen fehlen einem einfach die Worte“, schreibt das Team Neumann – Ligister Volkspartei in einem Beitrag auf Facebook. Darin nimmt die Fraktion Abschied von ihrer Gemeindekassierin und Kollegin Barbara Schriebl, die völlig unerwartet verstorben ist.

„Viel zu früh und völlig unerwartet“

Mit Barbara Schriebl verliert das Team Neumann nicht nur eine wichtige Wegbegleiterin und Freundin, sondern auch eine besondere Persönlichkeit. Sie setzte sich „seit mehreren Jahrzehnten mit viel Herzlichkeit und Engagement für die Marktgemeinde Ligist und ihre Mitmenschen ein“, heißt es in dem Nachruf. Die Nachricht hat die Fraktion tief getroffen. Ihre Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Schriebls Familie, Angehörigen und Freunden. Ihnen spricht das Team Neumann sein „tiefstes Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid“ aus.

René Wiedner rückt in Gemeinderat nach

Der frei gewordene Platz im Ligister Gemeinderat wird neu besetzt. Gemäß der Steiermärkischen Gemeindeordnung wird René Wiedner für die Fraktion „Team Neumann – Ligister Volkspartei“ in den Gemeinderat einberufen. Der 36-Jährige folgt damit auf Barbara Schriebl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 07:28 Uhr aktualisiert