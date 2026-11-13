Vermisste Person gemeldet: Großaufgebot bei Kellerbrand in Voitsberg

Ein Kellerbrand hat am Donnerstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Krems (Bezirk Voitsberg) ausgelöst. Brennholz war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Insgesamt steirische 56 Einsatzkräfte rückten aus.

Gegen 18.57 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag, dem 12. November, alarmiert. Grund war eine starke Rauchentwicklung, die in einem Keller wahrgenommen worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Stapel Brennholz aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte

Zwei Atemschutztrupps bekämpften die Flammen

Die Feuerwehren Krems und Stallhofen gingen mit zwei Atemschutztrupps gegen den Brand vor und konnten die Flammen löschen. Anschließend mussten die stark verrauchten Kellerräume belüftet werden. Besonders brisant: In der ursprünglichen Einsatzmeldung war auch von einer vermissten Person die Rede. Bei ihrem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte jedoch glücklicherweise feststellen, dass niemand vermisst wurde.

56 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt standen 56 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen der Feuerwehren Krems, Stallhofen und Voitsberg im Einsatz. Auch die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort. Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach rückte mit zwei Rettungswägen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Kommandofahrzeug an. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und sämtliche Kräfte konnten wieder einrücken.