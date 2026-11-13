Seit 1680: Steirisches Traditionshaus eröffnet neu

Ein traditionsreiches Haus in Schladming bekommt neuen Schwung: Der Kirchenwirt nimmt am 13. November 2026 den Betrieb unter neuer Führung auf. Das gab das Team über die sozialen Medien bekannt. Neben Hotelgästen sind ausdrücklich auch externe Besucher willkommen. Zum Start setzt der Kirchenwirt auf ein Frühstücks- und Brunchbuffet. Dieses steht ab dem Eröffnungstag nicht nur Übernachtungsgästen, sondern auch Menschen aus der Region und Urlaubern offen, die nicht im Hotel wohnen. „Wir eröffnen am 13.11. Wir freuen uns auf euch!“, heißt es in der Ankündigung des Teams auf Facebook.

Traditionshaus mit Geschichte seit 1680

Der Kirchenwirt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Laut Angaben des Hotels wurde die sogenannte „Sengstbratlbehausung“ bereits 1680 erstmals urkundlich erwähnt. Seit mehr als 300 Jahren steht das Haus für Gastfreundschaft und Tradition in Schladming. Nun soll das historische Hotel unter neuer Führung weitergeführt werden. Mit einem neuen Konzept möchte das Team an die lange Geschichte des Hauses anknüpfen und gleichzeitig frischen Schwung hineinbringen.