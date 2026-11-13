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/ © Thomas Zeiler / BFV Knittelfeld
Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Eine chemische Reaktion in einem Haus in Spielberg löste am Freitag einen Gefahrguteinsatz mehrerer Feuerwehren aus.
Spielberg
13/11/2026
Person in Spital

Spielberg: Chemische Reaktion im Keller löste Feuerwehreinsatz aus

Am Freitag, dem 13. November, kam es in Spielberg (Steiermark) zu einem Gefahrguteinsatz. Eine chemische Reaktion machte den Einsatz mehrerer Feuerwehren notwendig. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Eine chemische Reaktion in einem Haus in Spielberg sorgte am Freitag, dem 13. November 2026, für einen Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr Spielberg rückte zu einem Gefahrguteinsatz aus und erhielt dabei Unterstützung von den Gefahrenstützpunkten der Feuerwehren Knittelfeld und Judenburg. Im Mittelpunkt des Einsatzes stand der Keller des betroffenen Hauses.

Person im Spital

Während die Feuerwehrkräfte im Keller Messungen durchführten, musste eine Person medizinisch versorgt werden. Das Rote Kreuz und ein Notarzt kümmerten sich um die betroffene Person. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
© Thomas Zeiler / BFV Knittelfeld |
Insgesamt 26 Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz. Eine Person musste medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Luft im Keller abgesaugt

Die Messungen übernahmen die Messstützpunkte der Feuerwehren Judenburg und Knittelfeld. Im Anschluss wurde die Luft aus dem Keller abgesaugt. Auf Grundlage der Messergebnisse entschied der Chemiealarmdienst schließlich, dass das Gebäude wieder gefahrlos betreten werden konnte. Nach rund eineinhalb Stunden war der Gefahrguteinsatz beendet. Insgesamt standen 26 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.

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