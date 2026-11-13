Ärztekammer Steiermark warnt: „Ärztliche Kompetenzen sind keine Give-aways“

Nach dem Beschluss zum Impfen in Apotheken wird über weitere Befugnisse diskutiert. Die Ärztekammer für Steiermark schlägt Alarm und warnt vor möglichen Folgen für Patienten.

Die Ärztekammer für Steiermark warnt davor, immer mehr ärztliche Aufgaben an Apotheken und andere Gesundheitsberufe zu übertragen. Sie befürchtet Nachteile für Patienten und fordert stattdessen Reformen im Kassensystem.

Die Ärztekammer für Steiermark warnt davor, immer mehr ärztliche Aufgaben an Apotheken und andere Gesundheitsberufe zu übertragen. Sie befürchtet Nachteile für Patienten und fordert stattdessen Reformen im Kassensystem.

Dürfen Apotheken künftig auch rezeptpflichtige Medikamente verschreiben? Genau darüber wird derzeit diskutiert. Auch Pflege- und therapeutische Berufe könnten zusätzliche Aufgaben übernehmen. Die Ärztekammer für Steiermark sieht diese Entwicklung kritisch. „Ärztliche Kompetenzen dürfen nicht wie Give-aways verteilt werden“, sagt Prof. Dr. Dietmar Bayer, Obmann der Kurie Niedergelassene Ärzte in der Ärztekammer für Steiermark.

Kritik an Plänen

Bayer betont, dass Pharmazeuten und Angehörige anderer Gesundheitsberufe hervorragend ausgebildet seien. Das bedeute aber nicht, dass die Aufgaben der verschiedenen Berufsgruppen beliebig ausgetauscht werden könnten. Besonders die Art, wie über neue Zuständigkeiten diskutiert wird, bereitet ihm Sorgen. „Derzeit entsteht teilweise der Eindruck eines Jahrmarkt-Charakters: Zuständigkeiten werden aufgeweicht, Veränderungen übers Knie gebrochen und Kompetenzen neu verteilt. Das ist der falsche Weg und würde auf Kosten der Patientinnen und Patienten gehen.“

Impfen in Apotheken

Auch die politisch bereits getroffene Entscheidung zum Impfen in Apotheken stößt bei Bayer auf Kritik. Er verweist dabei auf die wichtige Rolle des Vertrauensarztes. Dieser kenne seine Patienten und könne vor einer Impfung feststellen, ob sie dafür geeignet sind. Viele der diskutierten zusätzlichen Leistungen würden zudem eine medizinische Diagnose und eine Entscheidung über die Behandlung voraussetzen. „Diese Verantwortung kann kein anderer Gesundheitsberuf übernehmen.“ Deshalb müsse der Vertrauensarzt auch künftig die zentrale medizinische Anlaufstelle bleiben.

Reformen gefordert

Statt ärztliche Aufgaben neu zu verteilen, fordert Bayer grundlegende Veränderungen im Gesundheitssystem. Seiner Ansicht nach lenkt die Diskussion über zusätzliche Befugnisse für Apotheken und andere Gesundheitsberufe von dringend notwendigen Reformen ab. Vor allem im Kassensystem sieht er Handlungsbedarf. „Wir müssen den niedergelassenen Bereich stärken, veraltete Vertragsstrukturen verändern und moderne Rahmenbedingungen schaffen.“

Klare Zuständigkeiten

Dass die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und anderen Gesundheitsberufen funktionieren kann, stellt Bayer nicht infrage. Als Beispiel nennt er Primärversorgungseinheiten, in denen verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten. Entscheidend sei dabei, dass die jeweiligen Zuständigkeiten klar geregelt sind. An einer Grenze hält die Ärztekammer für Steiermark jedoch fest: Die Diagnose und Behandlung von Krankheiten sollen weiterhin in ärztlicher Hand bleiben.