Steiermark: 47 Tote auf Freilandstraßen – VCÖ fordert Tempo 80

47 Menschen verloren 2025 auf steirischen Freilandstraßen ihr Leben. Besonders häufig kam es auf Strecken mit Tempo 100 zu tödlichen Unfällen. Der VCÖ fordert deshalb ein niedrigeres Tempolimit.

Auf Freilandstraßen ist das Risiko, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, besonders hoch. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria. Im Jahr 2025 ereigneten sich auf steirischen Freilandstraßen insgesamt 1.853 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Das entspricht 33 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden in der Steiermark. Gleichzeitig kamen dort 47 Menschen ums Leben – das waren 69 Prozent aller Verkehrstoten im Bundesland. Heuer verloren seit Jahresbeginn bereits 60 Menschen bei Verkehrsunfällen in der Steiermark ihr Leben.

Tempo 100 im Fokus

Besonders auffällig sind die Zahlen auf Straßenabschnitten mit Tempo 100. Im Vorjahr starben dort 33 Menschen, das entspricht 70 Prozent aller Todesopfer auf steirischen Freilandstraßen. Im Jahr 2024 waren es sogar 36 Todesopfer beziehungsweise 86 Prozent. Besonders betroffen sind Pkw-Insassen und Motorradfahrer. Von den 47 Todesopfern im Vorjahr waren 36 mit dem Auto oder Motorrad unterwegs. „Insgesamt ereigneten sich in der Steiermark in den vergangenen zwei Jahren drei Viertel der tödlichen Unfälle auf Freilandstraßen auf Abschnitten mit Tempolimit 100“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

20 km/h Unterschied

Wie stark sich die Geschwindigkeit auf die Folgen eines Unfalls auswirken kann, zeigt ein Vergleich des VCÖ. Ein Auto, das mit 80 km/h unterwegs ist, kommt nach rund 47 Metern zum Stillstand. Fährt dasselbe Fahrzeug mit 100 km/h, ist es an dieser Stelle noch mit 71 km/h unterwegs. Auch ein Blick in die Schweiz zeigt deutliche Unterschiede. Dort starben im Vorjahr elf Menschen pro Million Einwohner bei Unfällen auf Freilandstraßen, in Österreich waren es 27. Während in Österreich grundsätzlich Tempo 100 gilt, liegt das Tempolimit in der Schweiz bei 80 km/h. Der VCÖ fordert deshalb Tempo 80 auf Freilandstraßen und mehr Kontrollen. Tempo 100 soll nur dort erlaubt bleiben, wo es die Verkehrssicherheit zulässt.

Warnung vor Gefahren

Gerade im Herbst können Nebel, Nässe und schlechte Sicht die Fahrt auf Freilandstraßen zusätzlich erschweren. Darauf macht auch Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes, aufmerksam. Er appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders an Autofahrer, vorsichtig unterwegs zu sein. „Daher appellieren wir zu einer zurückhaltenden Fahrweise – das Motto ,Runter vom Gas‘ ist jetzt entscheidend!“, betont Foitik. Auch Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, warnt vor riskanten Überholmanövern und nicht angepasster Geschwindigkeit. Sein eindringlicher Appell: „Ein paar Minuten Zeitgewinn sind kein Menschenleben wert.“