Tierquälerei: Steiermark bringt härtere Strafen ins Rollen

Wer Tiere grausam quält, soll künftig härter bestraft werden. Eine Initiative aus der Steiermark erhielt am Freitag die Unterstützung aller Bundesländer. Nun ist die Bundesregierung gefordert.

Bei der Landestierschutzreferentenkonferenz am Freitag, dem 13. November 2026, in Salzburg fiel ein einstimmiger Beschluss: Die Bundesländer wollen strengere Strafen für Tierquälerei. Der Vorstoß dazu kam vom steirischen Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ). Derzeit sieht das Strafgesetzbuch bei Tierquälerei eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Die Bundesregierung soll nun prüfen, ob dieser Strafrahmen angehoben werden kann. Auch für besonders schwere Fälle sollen strengere Bestimmungen geprüft und entsprechende Schritte eingeleitet werden.

©Land Steiermark/Robert Binder Der steirische Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer setzte sich für härtere Strafen bei Tierquälerei ein. Seine Initiative erhielt die einstimmige Unterstützung aller Bundesländer.

Steiermark legt vor

In der Steiermark ist die Forderung nach härteren Strafen nicht neu. Bereits im Juli hatte sich der Steiermärkische Landtag einstimmig für eine entsprechende Änderung des Strafgesetzbuches ausgesprochen. Nun haben sich auch die übrigen Bundesländer hinter die Forderung gestellt. Amesbauer sieht darin einen klaren Auftrag an die Bundesregierung. „Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt! Mit dem einstimmigen Beschluss aller Bundesländer liegt nun ein klarer Handlungsauftrag auf dem Tisch. Die Bundesregierung ist gefordert, hier endlich tätig zu werden“, betont Amesbauer.

Tierheime entlasten

Doch härtere Strafen sind nicht die einzige Forderung aus der Steiermark. Auch bei der Vorbeugung von Tierleid soll österreichweit mehr passieren. Eine gemeinsame Aufklärungskampagne soll vor allem vermitteln, worauf es bei einer verantwortungsvollen Tierhaltung ankommt. Dadurch sollen vermeidbares Tierleid verhindert und die zunehmend überbelegten Tierheime entlastet werden. Die Steiermark brachte dazu eine weitere Initiative bei der Konferenz ein.

Kontrollen verbessern

Ein weiteres Anliegen betrifft das Verbot von Qualzuchten. Hier drängt die Steiermark auf eine österreichweit einheitliche Umsetzung der bestehenden Vorschriften. Zudem sollen Tierschutzkontrollen künftig gezielter durchgeführt werden. Dafür könnten bereits vorhandene Kontrolldaten genutzt werden, um Betriebe mit erhöhtem Risiko frühzeitig zu erkennen. So sollen Behörden ihre Kontrollen wirksamer gestalten können. Ob und wie die vorgeschlagenen Verschärfungen umgesetzt werden, liegt nun auf Bundesebene.