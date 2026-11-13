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/ ©Montage: Canva / Gewerkschaft GPA Steiermark
Foto auf 5min.at zeigt Walter Christian.
Die Gewerkschaft GPA Steiermark trauert um ihren ehemaligen Handelssekretär Walter Christian, der nach schwerer Krankheit verstorben ist.
Steiermark
13/11/2026
Trauer um Kollegen

Nach schwerer Krankheit: Steirische Gewerkschaft trauert

Die Gewerkschaft GPA Steiermark trauert um Walter Christian. Der ehemalige Handelssekretär ist nach schwerer Krankheit verstorben. Mit bewegenden Worten nimmt die Gewerkschaft Abschied.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Traurige Nachrichten aus der Steiermark: Die Gewerkschaft GPA Steiermark muss Abschied von einem langjährigen Wegbegleiter nehmen. Walter Christian, der früher als Handelssekretär tätig war, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Die Gewerkschaft machte den Todesfall mit einem emotionalen Beitrag auf Facebook bekannt.

„Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“

In ihrem Beitrag erinnert die Gewerkschaft an den Verstorbenen und würdigt die langjährige Verbundenheit. Dabei findet sie persönliche Worte: „Die GPA Steiermark trauert um einen langjährigen Freund und Kollegen: unser ehemaliger Handelssekretär Walter Christian ist nach schwerer Krankheit verstorben. Lieber Walter, wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.“ Mit diesen Worten nimmt die Gewerkschaft GPA Steiermark Abschied von ihrem ehemaligen Kollegen.

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