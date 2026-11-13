Weihnachtsgeld, Feiertage und Stornos: Das musst du wissen

Weihnachten rückt näher und damit tauchen auch viele Fragen auf. Die Arbeiterkammer Steiermark erklärt, wann du Weihnachtsgeld bekommst, was bei Stornierungen gilt und welche Rechte du an Feiertagen hast.

Das Weihnachtsessen mit Freunden oder Kollegen ist reserviert, doch plötzlich kommt etwas dazwischen. Wer einen Tisch für eine bestimmte Personenzahl und einen konkreten Termin reserviert hat, kann bei einer Absage zur Kasse gebeten werden. Laut Arbeiterkammer Steiermark dürfen Wirte den vereinbarten Preis abzüglich ersparter Aufwendungen verlangen. Das kann auch Kosten für besondere Speisen, Tischschmuck oder zusätzliches Personal betreffen. Allerdings müssen die Wirte versuchen, die freien Plätze erneut zu vergeben. Gelingt das, fallen keine Stornokosten an. Wer hingegen gar nicht erscheint, muss unter Umständen mit einer sogenannten „No-Show-Gebühr“ rechnen. Auf diese muss bereits bei der Reservierung ausdrücklich hingewiesen werden.

Wenn der Urlaub platzt

Statt auf der Skipiste landet man mit Grippe im Bett. Doch kann man den gebuchten Urlaub einfach absagen? Bei Pauschalreisen hängt die Höhe der Stornokosten vom Zeitpunkt der Absage und den Bedingungen des Veranstalters ab. Wer eine Unterkunft einzeln gebucht hat, muss prüfen, welche Stornoregeln dort gelten. Bei unvorhersehbaren Umständen am Urlaubsort, etwa Erdbeben, Feuer oder Muren, können Pauschalreisende kostenlos stornieren. Auch eine Reiseversicherung kann sinnvoll sein. Die AK empfiehlt allerdings, die Bedingungen vor dem Abschluss genau zu lesen.

Nebenjobs im Advent

Ob beim Punschausschenken, Geschenkeeinpacken oder im Verkauf: In der Vorweihnachtszeit gibt es zahlreiche Möglichkeiten, etwas dazuzuverdienen. Doch auch bei kurzfristigen Jobs gelten arbeitsrechtliche Regeln. Je nach Kollektivvertrag besteht Anspruch auf ein Mindestentgelt und Sonderzahlungen. Wer 2026 weniger als 551,10 Euro monatlich verdient, gilt als geringfügig beschäftigt und ist nur unfallversichert. Oberhalb dieser Grenze besteht eine volle Versicherung. Bei Nebenjobs sollten außerdem mögliche Meldepflichten sowie steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Folgen berücksichtigt werden.

Arbeiten an Feiertagen

Wer am 24. oder 31. Dezember arbeiten muss, hat nicht automatisch Anspruch auf einen freien Tag. Beide Tage gelten rechtlich als normale Werktage. Viele Kollektivverträge sehen allerdings einen früheren Dienstschluss bei voller Bezahlung oder sogar einen arbeitsfreien Tag vor. Anders ist es am 25. und 26. Dezember: Beide sind gesetzliche Feiertage, an denen Beschäftigte grundsätzlich frei haben und weiterhin bezahlt werden. Wer dennoch arbeitet, erhält zusätzlich ein Feiertagsarbeitsentgelt. Gerade im Handel können die Wochen vor Weihnachten außerdem besonders arbeitsintensiv werden. Trotzdem gelten Höchstgrenzen für die Arbeitszeit, die nicht überschritten werden dürfen.

Wann kommt das Geld?

Neben den Feiertagen beschäftigt viele Arbeitnehmer auch die Frage nach dem Weihnachtsgeld. Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es nicht. Ob und wann die Weihnachtsremuneration ausgezahlt wird, regelt der jeweilige Kollektivvertrag. Besteht kein Kollektivvertrag, gibt es nur dann Weihnachtsgeld, wenn es im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Für Handelsangestellte ist der Zeitpunkt klar geregelt: Sie erhalten die Zahlung gemeinsam mit dem Novembergehalt, spätestens aber am 1. Dezember. Weitere Informationen zu den Regelungen rund um Weihnachten bietet die Arbeiterkammer Steiermark unter www.akstmk.at/weihnachten.