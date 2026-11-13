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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau, der kalt ist, dahinter ist Frost.
Nach einem frostigen Start mit bis zu minus 5 Grad bringt der Samstag der Steiermark überwiegend sonniges Wetter.
Steiermark
13/11/2026
Prognose

Bis zu minus 5 Grad: Frostiger Samstag in der Steiermark

Der Samstag startet in der Steiermark mit verbreitetem Frost und Temperaturen von bis zu minus 5 Grad. Danach setzt sich vielerorts die Sonne durch, am Nachmittag werden maximal 9 Grad erreicht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Nach einem nasskalten Freitag zeigt sich das Wetter in der Steiermark am Samstag, dem 14. November, wieder von seiner freundlicheren Seite. Hochdruckeinfluss sorgt für überwiegend sonnige Verhältnisse. Zunächst müssen sich die Menschen allerdings auf einen frostigen Start in den Tag einstellen.

Verbreitet Frost

In den Morgenstunden sinken die Temperaturen laut den Meteorologen der Geosphere Austria auf minus 5 bis 0 Grad. Damit ist in weiten Teilen der Steiermark mit Frost zu rechnen. Regional können sich außerdem noch Frühnebelfelder halten, diese lösen sich jedoch rasch auf. Sobald sich der Nebel lichtet, überwiegt der Sonnenschein. Trotz des freundlichen Wetters bleibt es allerdings recht frisch. Am Nachmittag steigen die Temperaturen lediglich auf 4 bis 9 Grad.

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