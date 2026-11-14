40.000 Jobs betroffen: Steiermark setzt auf Chancen aus China

Die steirische Autoindustrie steht unter Druck. Rund 40.000 Menschen arbeiten in der Branche. Bei einem Besuch einer hochrangigen Delegation aus China in Graz ging es nun um neue Partnerschaften und die Sicherung heimischer Arbeit

Hochrangiger Besuch in der Grazer Burg: Landeshauptmann Mario Kunasek und Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer empfingen am Mittwoch, dem 11. November, eine Delegation aus der chinesischen Provinz Jiangsu. Insgesamt umfasst die Delegation 80 Personen, 40 davon reisten eigens aus China an. Angeführt wurde sie von Parteisekretär Qingwen Wu, den Kunasek und Ehrenhöfer bereits bei ihrer Chinareise im April kennengelernt hatten. Auch Vertreter von Magna Steyr waren bei dem Besuch dabei. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Frage, wie neue internationale Partnerschaften der steirischen Autoindustrie helfen können.

©and Steiermark/Petra Mitteregger LH Mario Kunasek (l.) und Landesrat Willibald Ehrenhöfer (r.) hießen Parteisekretär Qingwen Wu in der Grazer Burg willkommen.

Autoindustrie unter Druck

Wie wichtig diese Gespräche für die Steiermark sind, zeigen die Zahlen. Rund 40.000 Menschen sind hierzulande in der Automobilbranche beschäftigt. Zudem macht der Wirtschaftszweig etwa ein Fünftel der steirischen Bruttowertschöpfung aus. Gleichzeitig steht die Branche europaweit vor großen Herausforderungen. Wirtschaftslandesrat Ehrenhöfer sieht deshalb Handlungsbedarf: „Wir müssen daher dafür sorgen, dass dieser Sektor in der Steiermark künftig wieder wachsen kann.“ Besonders in der Zusammenarbeit mit China sieht er vielversprechende Möglichkeiten.

Chancen für Betriebe

Ein Schwerpunkt des dreitägigen Besuchs ist der Sino-Austrian Industrial Park in der chinesischen Stadt Zhenjiang. Der Industriepark ist auf die Automobilindustrie und moderne Fertigung spezialisiert. Dort befindet sich unter anderem das Gemeinschaftsunternehmen BAIC BluePark Magna Automobile, das jährlich bis zu 150.000 Fahrzeuge produzieren kann. Die chinesische Seite möchte das internationale Netzwerk von Magna stärker nutzen, um weitere ausländische Industrieunternehmen anzusiedeln. Daraus könnten sich auch für steirische Betriebe neue wirtschaftliche Möglichkeiten ergeben.

Arbeitsplätze sichern

Für Landeshauptmann Kunasek steht dabei vor allem die Zukunft des heimischen Wirtschaftsstandorts im Vordergrund. Die Steiermark verfüge über international bekannte Zulieferbetriebe, spezialisierte Unternehmen und gut ausgebildete Fachkräfte. Diese Stärken gelte es auch auf internationalen Märkten zu nutzen. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Wertschöpfung in der Steiermark halten, Arbeitsplätze sichern und unseren Unternehmen neue Perspektiven eröffnen“, betonte Kunasek. Neue Partnerschaften sollen damit nicht nur den Unternehmen, sondern auch den Beschäftigten zugutekommen.

Kontakte ausbauen

Die Grundlage für den Besuch wurde bereits im April gelegt. Damals reisten Kunasek und Ehrenhöfer nach China und erneuerten das Partnerschaftsabkommen zwischen der Steiermark und Jiangsu. Mit dem Besuch in Graz sollen die damals geknüpften Kontakte nun weiter vertieft werden. Ziel ist es, daraus konkrete wirtschaftliche Projekte zu entwickeln. Ob und welche neuen Kooperationen tatsächlich entstehen, bleibt vorerst offen.