„Ein Wirt, bei dem man Trost fand“: Trauer um steirischen Kultwirt (82)

Wer in Fürstenfeld Musik liebte, kam an Rudi Schneider kaum vorbei. Jahrzehntelang war sein Lokal „Gruam“ ein Treffpunkt für Nachtschwärmer, Musiker und Menschen, die einfach einen guten Abend verbringen wollten. Auch große Namen des Austropop waren dort zu Gast. Falco gehörte ebenso dazu wie Musiker von STS und Boris Bukowski. Nun herrscht Trauer um den bekannten Fürstenfelder: Rudi Schneider ist am Montag, dem 9. November 2026, nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben.

Hier war sogar Falco Stammgast

Die Geschichte der „Gruam“ begann bereits 1966. Damals eröffnete Schneider sein Lokal in einem alten Weinkeller in Fürstenfeld. Während andernorts noch traditionelle Musik dominierte, bekamen die Gäste bei ihm ganz andere Klänge zu hören. Rock, Pop und Soul fanden ihren Weg in die oststeirische Stadt. Für viele junge Menschen wurde die „Gruam“ damit zu einem Ort, an dem sie Musik entdecken konnten, die sie zuvor noch nie gehört hatten. Auch zahlreiche Musiker schätzten die besondere Atmosphäre. Austropop-Star Carl Peyer gehörte zu den regelmäßigen Gästen. Doch nicht nur die heimische Musikszene traf sich bei ihm. Selbst Falco zählte zu den Stammgästen seines Pavillons am Fürstenfelder Hauptplatz.

20.000 Schallplatten: Musik war sein Leben

Was Rudi Schneider besonders auszeichnete, war seine Begeisterung für Musik. Schon als junger Mann investierte er einen großen Teil seines Geldes in Schallplatten. Dabei hatte sein beruflicher Weg zunächst wenig mit der Musikbranche zu tun. Der 1944 in Fürstenfeld geborene Schneider absolvierte eine Tischlerlehre in Bierbaum. Seine Leidenschaft galt jedoch von Anfang an den Klängen aus aller Welt. Im Laufe seines Lebens sammelte er rund 20.000 Schallplatten. Auch auf Reisen hielt er Ausschau nach neuer Musik und verbrachte viel Zeit damit, unbekannte Künstler und Stilrichtungen zu entdecken. Sein Sohn Stephan Schneider erinnert sich gegenüber der Kleinen Zeitung, dass sein Vater immer wieder Musikgeschäfte aufsuchte, um neue Platten und CDs anzuhören. Selbst ein Instrument spielte Rudi Schneider nicht. Dennoch brachte er mit seiner Musikauswahl über Jahrzehnte Menschen zusammen.

Ein Wirt, bei dem man auch Trost fand

Für viele seiner Gäste war die „Gruam“ weit mehr als ein Lokal. Hier wurde gefeiert, diskutiert und manchmal auch über persönliche Sorgen gesprochen. Schneider nahm sich Zeit für die Menschen, die zu ihm kamen. Gerade das machte ihn für zahlreiche Stammgäste zu einer besonderen Persönlichkeit. Bis zur Übergabe des Lokals vor elf Jahren stand er selbst hinter der Bar. Sein Sohn beschreibt ihn als jemanden, der den Kontakt mit Menschen liebte und seine Begeisterung für Musik gerne mit anderen teilte. Auch Carl Peyer erinnert sich an die persönliche Verbindung zu dem Kultwirt. Ob es etwas zu feiern gab oder gerade nicht so gut lief: Bei Rudi Schneider fanden die Musiker einen vertrauten Ansprechpartner.

Abschied von Rudi Schneider

Mit dem Tod des 82-Jährigen verliert Fürstenfeld einen Mann, der das Nachtleben und die Musikszene der Stadt über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Familie, Freunde und Wegbegleiter haben am Samstag, dem 21. November 2026, Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Die Urnenaufbahrung findet von 9 bis 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Fürstenfeld statt.