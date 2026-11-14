„Wir sind stolz auf dich“: Katharina darf als erste Frau ans Steuer

Premiere bei der Feuerwehr Aflenz Kurort: Katharina Krenn hat die Führerscheinprüfung für die Klassen C und CE bestanden. Damit darf erstmals eine Frau der Feuerwehr künftig Einsatzfahrzeuge lenken. Der Verein freut sich mit ihr.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Aflenz Kurort im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gibt es einen besonderen Grund zur Freude. Feuerwehrfrau Katharina Krenn hat ihre Führerscheinprüfung für die Klassen C und CE erfolgreich bestanden. Was zunächst nach einer gewöhnlichen Prüfung klingt, ist für ihre Feuerwehr eine Premiere: Sie ist die erste Frau in den Reihen der Wehr, die künftig auch die entsprechenden Einsatzfahrzeuge lenken darf.

Katharina schreibt Feuerwehrgeschichte

Mit dem bestandenen Führerschein hat Katharina Krenn einen wichtigen Schritt gemacht. Die Klasse C berechtigt zum Lenken schwerer Lastkraftwagen, während die Klasse CE zusätzlich das Fahren entsprechender Fahrzeugkombinationen mit Anhängern ermöglicht. Gerade bei der Feuerwehr ist das von Bedeutung. Schließlich müssen die Einsatzfahrzeuge nicht nur mit der notwendigen Ausrüstung ausgestattet sein, sondern auch von entsprechend ausgebildeten Mitgliedern zum Einsatzort gebracht werden. Für die Feuerwehr Aflenz Kurort ist Katharinas Erfolg deshalb gleich in mehrfacher Hinsicht erfreulich: Sie hat ihre Prüfung geschafft und erweitert damit künftig auch die Möglichkeiten innerhalb der Mannschaft. „Wir sind stolz auf dich und wünschen dir allzeit gute Fahrt!“, schreiben ihre Kameraden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 08:12 Uhr aktualisiert