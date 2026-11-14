Steirer Arnold Schwarzenegger stellt klar: „Ich bin Republikaner“

Eigentlich wollte Arnold Schwarzenegger in der US-Talkshow „Jimmy Kimmel Live!“ über seinen neuen Weihnachtsfilm sprechen. Doch dann ging es plötzlich um Donald Trump und die Frage, wie der Hollywoodstar heute zu den Republikanern steht. Der gebürtige Steirer, der einst selbst als republikanischer Gouverneur Kalifornien regierte, ließ dabei keinen Zweifel an seiner politischen Zugehörigkeit. Gleichzeitig machte er deutlich, dass seine Vorstellung von der Partei nicht unbedingt mit deren heutiger Ausrichtung übereinstimmt.

Schwarzenegger bleibt seiner Partei treu

Moderator Jimmy Kimmel wollte von Schwarzenegger wissen, ob er sich angesichts der politischen Entwicklungen in den USA überhaupt noch als Republikaner sehe. Die Antwort des 79-Jährigen fiel eindeutig aus: „Ja, ich bin Republikaner, absolut.“ Doch damit war das Thema für den gebürtigen Thaler noch lange nicht erledigt. Schwarzenegger erklärte, dass er sich vor allem mit den historischen Werten seiner Partei identifiziere. Dabei verwies er auf die Zeit von Abraham Lincoln. Unter dessen Präsidentschaft wurde im 19. Jahrhundert die Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten vorangetrieben. Für Schwarzenegger ist das ein wesentlicher Teil der republikanischen Geschichte, auf den er sich weiterhin beruft. Kimmel merkte daraufhin an, dass sich die heutige Partei in vielen Punkten deutlich von diesen Vorstellungen unterscheide. Schwarzenegger hielt dagegen: Seine eigenen politischen Überzeugungen müsse er deshalb nicht aufgeben.

Warum er Ronald Reagan als Vorbild nennt

Der frühere Gouverneur Kaliforniens machte auch deutlich, welche Politiker sein Verständnis von republikanischer Politik geprägt haben. Besonders Ronald Reagan spielt dabei eine wichtige Rolle. Schwarzenegger erinnerte daran, dass sich Republikaner früher auch für den Umweltschutz eingesetzt hätten. Als Beispiel führte er die Gründung der kalifornischen Luftreinhaltebehörde während Reagans Amtszeit als Gouverneur an. Auch Richard Nixon erwähnte er: Unter dessen Präsidentschaft entstand die US-Umweltschutzbehörde EPA. Für Schwarzenegger zeigen diese Beispiele, dass Umweltpolitik nicht ausschließlich einer politischen Richtung zugeordnet werden müsse. Ebenso wichtig sei ihm die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Er identifiziere sich mit einer republikanischen Tradition, in der gemeinsame Lösungen mit den Demokraten möglich gewesen seien.

Deutliche Worte zur politischen Entwicklung in den USA

Auch die jüngsten Wahlerfolge der Demokraten kamen im Gespräch zur Sprache.

Schwarzenegger deutete diese als starke Gegenbewegung zur Politik von US-Präsident Donald Trump. Die häufig verwendete Bezeichnung einer „blauen Welle“ ging ihm dabei nicht weit genug. Gleichzeitig verwies der frühere Gouverneur darauf, dass politische Mehrheiten in den Vereinigten Staaten immer wieder wechseln. Auf Phasen republikanischer Erfolge würden demokratische folgen und umgekehrt. Sein Bekenntnis zu den Republikanern bedeutet für Schwarzenegger jedenfalls nicht, sämtliche Entscheidungen der heutigen Parteiführung zu unterstützen.

Vom steirischen Thal nach Hollywood und jetzt als Weihnachtsmann

Abseits der Politik hatte Schwarzenegger auch einen ganz anderen Grund für seinen Auftritt bei Jimmy Kimmel. Der gebürtige Steirer, der in Thal bei Graz aufgewachsen ist und später in Hollywood weltberühmt wurde, stellte seinen neuen Film „The Man With the Bag“ vor. Darin übernimmt der ehemalige Actionstar eine für ihn eher ungewöhnliche Rolle: Er spielt den Weihnachtsmann.