„Den richtigen Riecher gehabt“: Ladendieb in Seiersberg geschnappt

Teure Markenparfums im Wert von über 1.000 Euro verschwanden am Freitag in einer Sporttasche. Ein 40-Jähriger wollte damit ein Geschäft in Seiersberg verlassen. Doch er hatte die Rechnung ohne die Ladendetektivin gemacht.

Ein Einkaufsbummel nahm für einen 40-Jährigen am Freitagnachmittag ein unerfreuliches Ende. In einer Drogeriefiliale in einem Einkaufszentrum in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) soll der Mann mehrere hochpreisige Parfums eingesteckt haben. Doch sein Vorhaben blieb nicht unbemerkt.

Ladendetektivin beobachtete den Mann

Gegen 17.15 Uhr soll der 40-Jährige mehrere Parfums aus den Regalen genommen und in einer mitgebrachten Sporttasche verstaut haben. Anschließend verließ er laut Polizei das Geschäft. Was er offenbar nicht bemerkte: Eine Ladendetektivin hatte den mutmaßlichen Diebstahl beobachtet. Sie hielt den Mann an. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde die Polizei fündig. In der Sporttasche befanden sich mehrere gestohlene Parfums. Der Gesamtwert der Waren lag bei mehr als 1.000 Euro. Die Düfte konnten sichergestellt werden. Der 40-Jährige zeigte sich laut Polizei geständig. Er wurde angezeigt.