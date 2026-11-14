„Es darf niemals passieren“: Feuerwehr Schladming schlägt Alarm

Immer häufiger beobachtet die Feuerwehr Schladming Schaulustige, die bei Verkehrsunfällen Fotos und Videos machen. Jetzt richtet sie einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

Die Feuerwehr berichtet, dass ihre Einsatzkräfte zuletzt vermehrt Menschen beobachtet haben, die an Unfallstellen stehen bleiben, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

Die Feuerwehr berichtet, dass ihre Einsatzkräfte zuletzt vermehrt Menschen beobachtet haben, die an Unfallstellen stehen bleiben, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

Ein schwerer Verkehrsunfall, Einsatzkräfte kämpfen um die Versorgung der Verletzten. Für die Betroffenen und ihre Angehörigen sind solche Momente oft mit großer Angst verbunden. Doch während Feuerwehr und Rettung ihre Arbeit verrichten, greifen manche Menschen zum Handy. Genau dieses Verhalten sorgt bei der Freiwilligen Feuerwehr Schladming (Bezirk Liezen) zunehmend für Unmut. Mit einem öffentlichen Appell macht sie auf ein Problem aufmerksam, das nach ihren Beobachtungen in letzter Zeit häufiger auftritt.

Immer mehr Schaulustige bei Unfällen

Die Feuerwehr berichtet, dass ihre Einsatzkräfte zuletzt vermehrt Menschen beobachtet haben, die an Unfallstellen stehen bleiben, um Fotos oder Videos aufzunehmen. Was für manche offenbar nur eine Aufnahme mit dem Smartphone ist, kann für die Helfer vor Ort zu einem ernsthaften Problem werden. „Das ist nicht nur respektlos, sondern behindert im schlimmsten Fall wichtige Rettungsarbeiten“, warnt die Feuerwehr Schladming. Gerade bei Verkehrsunfällen müssen die Einsatzkräfte rasch und ungehindert arbeiten können. Schaulustige, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten, können dabei zur zusätzlichen Belastung werden.

„Bitte denken Sie an die Familien“

Besonders eindringlich wird die Feuerwehr, wenn es um die Angehörigen der Unfallopfer geht. Denn Fotos und Videos von Unfallstellen landen mitunter innerhalb kürzester Zeit auf sozialen Netzwerken. Für Familien könnte das bedeuten, dass sie von einem schweren Unfall erfahren, bevor sie überhaupt persönlich verständigt wurden. Genau davor warnt die Feuerwehr mit deutlichen Worten: „Es darf niemals passieren, dass Angehörige vom Unfall über Fotos und Videos auf Social Media erfahren.“

Feuerwehr appelliert an Respekt und Menschlichkeit

Mit ihrem Aufruf möchte die Feuerwehr Schladming die Bevölkerung zum Nachdenken bewegen. Wer zufällig an einer Unfallstelle vorbeikommt, sollte nicht die Kamera zücken, sondern die Arbeit der Einsatzkräfte respektieren. Vor allem geht es darum, Menschen in einer ohnehin belastenden Situation nicht zusätzlich bloßzustellen. „Respektieren Sie die Privatsphäre und Würde der Opfer“, lautet der abschließende Appell der Feuerwehr.