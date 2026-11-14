Nach 14 Jahren war Schluss: Jetzt feiert Leibnitz ein Comeback

Nach 14 Jahren musste das Jugendzentrum „Wave“ in Leibnitz schließen. Doch die Verantwortlichen wollten das Aus nicht hinnehmen. Mit Spenden, viel Eigeninitiative und der Hilfe von Jugendlicher entstand ein neuer Treffpunk.

Für Martha Ortner und Max Pratter, die das Jugendzentrum über Jahre begleitet hatten, stand fest, dass sie ihre Arbeit mit Jugendlichen fortsetzen wollten.

Für Martha Ortner und Max Pratter, die das Jugendzentrum über Jahre begleitet hatten, stand fest, dass sie ihre Arbeit mit Jugendlichen fortsetzen wollten.

Was vor einem Jahr noch wie das endgültige Aus für die offene Jugendarbeit in Leibnitz aussah, bekommt jetzt eine neue Wendung. Nach der Schließung des Jugendzentrums „Wave“ haben die ehemaligen Verantwortlichen nicht aufgegeben, 5 Minuten hat berichtet: Nach 14 Jahren ist Schluss: Stadt Leibnitz schließt Jugendzentrum WAVE. Sie gründeten einen Verein, sammelten Spenden und suchten nach neuen Räumlichkeiten. Nun ist es so weit: Am heutigen Samstag, dem 14. November, öffnet der Verein OJAS in der Kadagasse 5 seine Türen. Ab 14 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, den neuen Treffpunkt kennenzulernen.

Nach 14 Jahren kam das Aus

Die Schließung des Jugendzentrums „Wave“ Ende 2025 hatte in Leibnitz für Diskussionen gesorgt. 14 Jahre lang war es ein Treffpunkt für junge Menschen gewesen. Doch die neue Stadtregierung aus FPÖ, ÖVP und Bürgerforum unter Bürgermeister Daniel Kos hielt trotz Widerstands an der Schließung fest. Für Martha Ortner und Max Pratter, die das Jugendzentrum über Jahre begleitet hatten, stand allerdings fest, dass sie ihre Arbeit mit Jugendlichen fortsetzen wollten. Im Dezember 2025 gründeten sie deshalb den Verein OJAS, der für „Offene Jugendarbeit Südweststeiermark“ steht.

Jugendliche packten selbst mit an

Ein neuer Standort musste gefunden werden. Nach längerer Suche wurde der Verein schließlich in der Kadagasse 5 fündig. Doch mit geeigneten Räumlichkeiten allein war es nicht getan. Es musste renoviert, umgebaut und eingerichtet werden. Die finanziellen Mittel dafür kamen unter anderem durch Spendenaktionen, Crowdfunding und ein Benefizkonzert zusammen. Auch die Jugendlichen selbst halfen mit. Gemeinsam mit dem Team und weiteren Unterstützern wurden alte Möbel entfernt, Wände bearbeitet und die Räume neu ausgemalt. Darüber hinaus wurden die Sanitäranlagen saniert, die Küche erneuert und Arbeiten an der Stromversorgung durchgeführt. So entstand Schritt für Schritt ein Ort, an dessen Gestaltung die Jugendlichen selbst beteiligt waren.

„Wir sind gekommen, um zu bleiben“

Wie viel ihnen dieser Neustart bedeutet, machen die Verantwortlichen in einem emotionalen Beitrag deutlich. „Wer glaubt, dass uns Gegenwind umwirft, kennt uns schlecht“, schreibt der Verein auf seinen sozialen Kanälen. Das vergangene Jahr sei von Herausforderungen geprägt gewesen. Dennoch habe man an der Idee festgehalten, jungen Menschen einen Platz zu bieten, an dem sie willkommen sind. „Deshalb sind wir gekommen, um zu bleiben“, heißt es weiter. Für Max Pratter geht es dabei um mehr als einen Raum, in dem Jugendliche ihre Freizeit verbringen können. „Ich möchte, dass Jugendliche hier eine Heimat finden, nicht nur ein Zuhause“, erklärte er.

Heute öffnen sich die Türen

Am Samstag, dem 14. November, wird der Neustart nun offiziell gefeiert. Ab 14 Uhr lädt OJAS zur Eröffnung seiner neuen Vereinsräumlichkeiten in der Kadagasse 5 in Leibnitz ein. Besucher können sich die Räume ansehen, mit dem Team ins Gespräch kommen und mehr über die offene Jugendarbeit erfahren. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Eingeladen sind ausdrücklich nicht nur Jugendliche, sondern auch Eltern, Unterstützer und alle, die neugierig auf das Projekt sind.