Pistengütesiegel: Diese steirischen Skigebiete wurden heuer ausgezeichnet

Gute Nachrichten für Wintersportfans: Gleich 14 steirische Skigebiete haben das Pistengütesiegel erhalten. Drei davon wurden erstmals ausgezeichnet.

Das Steirische Pistengütesiegel steht seit 1998 für geprüfte Qualität, höchste Sicherheitsstandards und professionelle Arbeit auf den heimischen Bergen. Als „Oscar der Skigebiete“ macht die Auszeichnung für Gäste auf einen Blick sichtbar, wo besonders hohe Standards bei Pistenqualität, Sicherheit, Beschneiung und Infrastruktur erfüllt werden. Heuer dürfen sich 14 Skigebiete über die begehrte Auszeichnung freuen, drei davon erstmals. Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek hat gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer, Dietmar Schweiggl, dem Obmann der steirischen Seilbahnunternehmer, Daniel Berchthaller sowie dem Vorsitzenden der Pistengütesiegel-Kommission, Thomas Weihs, die Besten unter den weiß-grünen Skigebieten ausgezeichnet. Die Verleihung fand am Berg der Landeshauptstadt, nämlich im „Aiola upstairs“ am Grazer Schlossberg, statt.

Ausgezeichnete Skigebiete im Überblick Erstmals mit dem Pistengütesiegel ausgezeichnete Skigebiete: Almblick Strallegg (Bezirk Weiz)

Rittisberg (Bezirk Liezen)

Teichalm (Bezirk Weiz) Folgenden Skigebieten wurde das Pistengütesiegel wiederverliehen: Galsterberg (Bezirk Liezen)

Hohentauern (Bezirk Murtal)

Kaiserau (Bezirk Liezen)

Loser (Bezirk Liezen)

Obdach (Bezirk Murtal)

Präbichl (Bezirk Leoben)

Rieseralm (Bezirk Murtal)

Riesneralm (Bezirk Liezen)

Schöder (Bezirk Murau)

St. Jakob im Walde (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld)

Veitsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag)

Erstmals mit dem Pistengütesiegel ausgezeichnete Skigebiete:

Almblick Strallegg (Bezirk Weiz)

Rittisberg (Bezirk Liezen)

Teichalm (Bezirk Weiz)

Folgenden Skigebieten wurde das Pistengütesiegel wiederverliehen:

Galsterberg (Bezirk Liezen)

Hohentauern (Bezirk Murtal)

Kaiserau (Bezirk Liezen)

Loser (Bezirk Liezen)

Obdach (Bezirk Murtal)

Präbichl (Bezirk Leoben)

Rieseralm (Bezirk Murtal)

Riesneralm (Bezirk Liezen)

Schöder (Bezirk Murau)

St. Jakob im Walde (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld)

Veitsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag)

„Das Steirische Pistengütesiegel ist ein wichtiger Qualitätsmaßstab für unsere Skigebiete und ein starkes Zeichen für die hohe Kompetenz unserer heimischen Seilbahnbetriebe. Dahinter stehen Menschen, die mit großem Einsatz, viel Erfahrung und echter Leidenschaft dafür sorgen, dass Wintersportler in der Steiermark beste Bedingungen vorfinden. Gerade die Kombination aus bestens präparierten Pisten, moderner Infrastruktur und höchsten Sicherheitsstandards macht unsere Skigebiete zu attraktiven Wintersportdestinationen. Damit stärken wir nicht nur die Qualität unseres touristischen Angebots, sondern auch die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Regionen. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Betrieben herzlich und wünsche eine erfolgreiche Wintersaison sowie unseren Gästen unvergessliche Stunden auf den steirischen Bergen“, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek.

©Land Steiermark/Petra Mitteregger | Die Vertreter der Teichalm wurden erstmals mit dem Pistengütesiegel ausgezeichnet. ©Land Steiermark/Petra Mitteregger | LH Mario Kunasek gratulierte der Delegation vom Rittisberg zum erstmals verliehenen Pistengütesiegel ©Land Steiermark/Petra Mitteregger | Das Skigebiet Almblick Strallegg darf sich erstmals über das verliehene Pistengütesiegel freuen.

Thomas Weihs, Vorsitzender der Pistengütesiegel-Kommission, unterstrich den hohen Anspruch der Auszeichnung: „Pistenqualität und Sicherheit spielen für unsere Wintersportgäste eine immer größere Rolle. Egal ob kleines Familienskigebiet oder große Destination: Das Pistengütesiegel macht sichtbar, wo diese hohen Standards konsequent gelebt werden.“ Für Daniel Berchthaller, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO Steiermark, steckt hinter den ausgezeichneten Skigebieten vor allem eines: kontinuierliche Arbeit. „Das Pistengütesiegel ist ein starkes Qualitätsversprechen an unsere Gäste. Sichere und bestens präparierte Pisten entstehen nicht von selbst, dahinter stehen täglicher Einsatz, hohe Investitionen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit viel Engagement für optimale Bedingungen sorgen.“ WKO-Steiermark-Vizepräsident Dietmar Schweiggl betonte die wirtschaftlichen Effekte: „Die steirischen Qualitätsskigebiete sind wichtige Wirtschaftsmotoren für unsere Regionen: Sie sichern Arbeitsplätze und schaffen Wertschöpfung weit über die Seilbahnunternehmen hinaus.“

Zuversicht für die Wintersaison 2026/27

Für die bevorstehende Wintersportsaison ist man rund um die steirischen Skiberge optimistisch: Um die Qualität langfristig zu sichern, investiert die Branche laufend in moderne, sichere und effiziente Infrastruktur. 76 Millionen Euro flossen heuer in den Erhalt und Ausbau der steirischen Seilbahnen. Rund 190 Seilbahnen und Lifte erschließen etwa 988 Pistenkilometer und bilden damit das Rückgrat des steirischen Wintersportangebots. Wie weit die Bedeutung der Seilbahnen über die Pisten hinausreicht, zeigt die aktuelle Wertschöpfungsstudie 2025/26. Durch die Seilbahnnutzer entsteht eine Wertschöpfung von 547,3 Millionen Euro. Zu den 1.400 direkten Arbeitsplätzen bei den Seilbahnen kommen rund 7.500 weitere Arbeitsplätze in anderen Branchen dazu. Insgesamt werden durch die Gäste rund 1,03 Milliarden Euro Umsatz ausgelöst.