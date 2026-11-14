Kaum zu glauben: So viele Kilo Äpfel essen wir jedes Jahr

Ob frisch, als Saft oder als Apfelmus: Der Apfel gehört zu den beliebtesten Obstsorten Österreichs. Zum Tag des Apfels rückte das Land Steiermark die Bedeutung der heimischen Obstbauern in den Mittelpunkt.

Anlässlich des „Tag des Apfels“ besuchte eine Delegation der steirischen Erwerbsobstbauern Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom in der Grazer Burg. Acht Personen stehen nebeneinander und halten mit Äpfeln gefüllte Körbe in den Händen.

Anlässlich des „Tag des Apfels“ besuchte eine Delegation der steirischen Erwerbsobstbauern Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom in der Grazer Burg. Acht Personen stehen nebeneinander und halten mit Äpfeln gefüllte Körbe in den Händen.

Der Apfel ist aus vielen österreichischen Haushalten kaum wegzudenken. Rund 17 bis 18 Kilogramm werden hierzulande jährlich pro Person konsumiert. In dieser Menge sind auch verarbeitete Produkte wie Apfelsaft und Apfelmus enthalten. Anlässlich des Tags des Apfels am 13. November wurde nun besonders die Arbeit der steirischen Obstbauern gewürdigt.

Empfang in der Grazer Burg

Bereits am Donnerstag (12. November 2026) empfingen Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom eine Delegation der steirischen Erwerbsobstbauern in der Grazer Burg. Dabei ging es vor allem um die Bedeutung des Obstbaus für die heimische Landwirtschaft und die regionale Wirtschaft. „Wer zu heimischen Äpfeln greift, unterstützt unsere bäuerlichen Familienbetriebe und stärkt die regionale Wirtschaft“, betonte Kunasek. Auch Khom hob die enge Verbindung zwischen der Steiermark und dem Apfel hervor. Die heimischen Produzenten würden selbst in schwierigen Erntejahren großen Wert auf Qualität und Regionalität legen.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Steiermark

Der Apfelanbau hat in der Steiermark eine lange Tradition. Neben der Versorgung mit regionalen Lebensmitteln schafft der Erwerbsobstbau Arbeitsplätze und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung ländlicher Regionen bei. An dem Treffen nahmen unter anderem Manfred Kohlfürst, Obmann der Steirischen Erwerbsobstbauern, sowie weitere Vertreter der Branche teil. Auch Obstkönigin Hannah I. und Obstprinzessin Katharina waren in der Grazer Burg zu Gast.

Tag des Apfels seit über 50 Jahren

Der österreichische Tag des Apfels findet seit 1973 jedes Jahr am zweiten Freitag im November statt. Er soll auf die Bedeutung heimischer Äpfel aufmerksam machen und das Bewusstsein für regionale und saisonale Lebensmittel stärken. Mit einem jährlichen Verbrauch von rund 17 bis 18 Kilogramm pro Kopf zeigt sich, welchen Stellenwert das Obst in Österreich weiterhin hat.