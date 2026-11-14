Plötzlich bebte die Erde: Erdbeben in der Steiermark registriert

In der Steiermark hat am Samstag in den frühen Morgenstunden die Erde gebebt. Das Erdbeben erreichte eine Magnitude von 2,4 und war vereinzelt zu spüren. Schäden wurden bislang nicht gemeldet.

Am Samstag (14. November 2026) wurde in der Steiermark ein Erdbeben registriert. Laut dem Österreichischen Erdbebendienst der GeoSphere Austria ereignete sich die Erschütterung um 5.19 Uhr im Raum Mautern im Bezirk Leoben. Das Epizentrum lag rund einen Kilometer nordöstlich von Mautern. Die Magnitude betrug 2,4, der Erdbebenherd befand sich in einer Tiefe von etwa fünf Kilometern.

Erdbeben wurde vereinzelt gespürt

Wie GeoSphere Austria mitteilt, war das Beben in der Umgebung vereinzelt wahrnehmbar. Meldungen über Schäden an Gebäuden liegen derzeit nicht vor. Aufgrund der geringen Stärke sind laut den Experten auch keine Gebäudeschäden zu erwarten.

Erschütterung nahe Leoben

Das Epizentrum befand sich rund 20 Kilometer westlich von Leoben und etwa 15 Kilometer südsüdwestlich von Eisenerz. Auch Knittelfeld liegt mit einer Entfernung von rund 22 Kilometern in der weiteren Umgebung. Nach Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes handelte es sich um ein schwaches Erdbeben, das nur vereinzelt von Menschen bemerkt wurde.