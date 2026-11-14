Sonne, Frost und Nebel: So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag bringt in der Steiermark viel Sonnenschein, allerdings auch eisige Temperaturen. In der Früh ist verbreitet mit Frost zu rechnen. Regional können sich Nebelfelder länger halten.

Nicht überall beginnt der Tag sonnig. Besonders in einzelnen Regionen können Nebelfelder die Sicht einschränken und sich teilweise bis in den späten Vormittag halten.

Nicht überall beginnt der Tag sonnig. Besonders in einzelnen Regionen können Nebelfelder die Sicht einschränken und sich teilweise bis in den späten Vormittag halten.

Wer am Sonntag (15. November) in der Steiermark unterwegs ist, darf sich vielerorts auf freundliches Herbstwetter freuen. Die Sonne zeigt sich über weite Strecken des Landes, auch wenn zwischendurch einige Wolken durchziehen.

Nebel könnte sich länger halten

Nicht überall beginnt der Tag sonnig. Besonders in einzelnen Regionen können Nebelfelder die Sicht einschränken und sich teilweise bis in den späten Vormittag halten. Dazu ziehen zeitweise Wolken in höheren Luftschichten über die Steiermark. Insgesamt bleibt der sonnige Wettercharakter aber erhalten.

Bis zu minus 7 Grad in der Früh

Wer früh aus dem Haus muss, sollte sich warm anziehen. Die Temperaturen sinken am Morgen verbreitet unter den Gefrierpunkt. Erwartet werden minus 7 bis minus 1 Grad. Im Laufe des Tages wird es etwas milder. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 2 und 8 Grad. In manchen Regionen macht sich außerdem ein spürbarer Südwind bemerkbar. Damit steht der Steiermark ein überwiegend sonniger, aber ziemlich kalter Sonntag bevor.