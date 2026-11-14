Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt eine Landschaft in der Steiermark.
Nicht überall beginnt der Tag sonnig. Besonders in einzelnen Regionen können Nebelfelder die Sicht einschränken und sich teilweise bis in den späten Vormittag halten.
Steiermark
14/11/2026
Prognose

Sonne, Frost und Nebel: So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag bringt in der Steiermark viel Sonnenschein, allerdings auch eisige Temperaturen. In der Früh ist verbreitet mit Frost zu rechnen. Regional können sich Nebelfelder länger halten.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wer am Sonntag (15. November) in der Steiermark unterwegs ist, darf sich vielerorts auf freundliches Herbstwetter freuen. Die Sonne zeigt sich über weite Strecken des Landes, auch wenn zwischendurch einige Wolken durchziehen.

Nebel könnte sich länger halten

Nicht überall beginnt der Tag sonnig. Besonders in einzelnen Regionen können Nebelfelder die Sicht einschränken und sich teilweise bis in den späten Vormittag halten. Dazu ziehen zeitweise Wolken in höheren Luftschichten über die Steiermark. Insgesamt bleibt der sonnige Wettercharakter aber erhalten.

Bis zu minus 7 Grad in der Früh

Wer früh aus dem Haus muss, sollte sich warm anziehen. Die Temperaturen sinken am Morgen verbreitet unter den Gefrierpunkt. Erwartet werden minus 7 bis minus 1 Grad. Im Laufe des Tages wird es etwas milder. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 2 und 8 Grad. In manchen Regionen macht sich außerdem ein spürbarer Südwind bemerkbar. Damit steht der Steiermark ein überwiegend sonniger, aber ziemlich kalter Sonntag bevor.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at