Erschossene Katze an Kreuz gehängt: Fall soll jetzt ein Nachspiel haben

Nach dem grausamen Tod einer Katze im Bezirk Liezen fordert eine Online-Petition Konsequenzen. Die Initiatorin will erreichen, dass besonders schwere Fälle von Tierquälerei strafrechtlich angemessen geahndet werden.

Der grausame Tod einer Katze im steirischen Bezirk Liezen beschäftigt weiterhin die Menschen. Das Tier wurde getötet und anschließend an einem Holzkreuz zur Schau gestellt. Nun soll eine Online-Petition mit dem Titel „Gerechtigkeit für die Katze aus Liezen“ dafür sorgen, dass der Fall nicht ohne Folgen bleibt.

67-Jähriger zeigte sich geständig

Bereits am 3. November konnte die Polizei einen 67-jährigen Mann aus dem Bezirk Liezen als Tatverdächtigen ausforschen. Laut Polizei zeigte er sich geständig und gab an, die Katze erschossen und anschließend an das Holzkreuz geschraubt zu haben. Bei den Ermittlungen wurde eine illegal besessene Langwaffe sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Polizei kündigte entsprechende Anzeigen an. Eine rechtskräftige Verurteilung ist damit nicht verbunden.

„Keine Forderung nach unverhältnismäßiger Härte“

Am 8. November startete Sarah Baier aus Gleisdorf auf der Plattform openPetition eine Unterschriftensammlung. Sie richtet sich an das österreichische Parlament und fordert eine angemessene strafrechtliche Ahndung besonders grausamer Gewalttaten gegen Tiere. In ihrer Petition hält Baier fest: „Die Forderung nach angemessener Bestrafung ist keine Forderung nach unverhältnismäßiger Härte.“ Vielmehr gehe es darum, dass das Strafrecht die außergewöhnliche Schwere solcher Handlungen ausreichend berücksichtige.

Gesetzliche Schutzlücken überprüfen

Die Initiatorin kritisiert insbesondere, dass bei solchen Taten nicht nur die Gewalt gegen das Tier selbst, sondern auch die anschließende öffentliche Zurschaustellung berücksichtigt werden müsse, sofern dadurch zusätzliche strafrechtlich relevante Umstände vorliegen. Baier fordert deshalb, mögliche gesetzliche Schutzlücken zu überprüfen. Der Fall aus Liezen soll ihrer Ansicht nach Anlass sein, den strafrechtlichen Umgang mit außergewöhnlich grausamen Taten gegen Tiere in Österreich zu hinterfragen.

Petition läuft noch bis November 2027

Die Petition wurde am 8. November 2026 gestartet und kann bis zum 8. November 2027 unterstützt werden. Bei der Abfrage am 15. November waren auf der Plattform 153 Unterschriften verzeichnet. Wer die Forderung nach einer Überprüfung der gesetzlichen Bestimmungen unterstützen möchte, findet die Petition unter „Gerechtigkeit für die Katze aus Liezen“.