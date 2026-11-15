Auto überschlägt sich: Totalsperre auf der B76

Ein 66-jähriger Autofahrer kam am Samstagabend auf der B76 bei Deutschlandsberg von der Straße ab. Sein Wagen überschlug sich im Straßengraben. Der Mann wurde schwer verletzt, ein Alkotest verlief positiv.

Ein 66-jähriger Autofahrer kam auf der B76 bei Deutschlandsberg von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Ein 66-jähriger Autofahrer kam auf der B76 bei Deutschlandsberg von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend, dem 14. November 2026, im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark. Gegen 19.15 Uhr war ein 66-jähriger Autofahrer auf der B76 von Stainz kommend in Richtung Deutschlandsberg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Auto überschlug sich im Straßengraben

Der Mann kam mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug im Straßengraben. Der 66-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, wurde beim Lenker eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Ob diese zum Unfall beigetragen hat, ist bislang nicht geklärt.

B76 musste komplett gesperrt werden

Nach dem Unfall wurde der Verletzte von Einsatzkräften des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten musste die B76 vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Deutschlandsberg und Schamberg standen mit insgesamt 28 Einsatzkräften im Einsatz.