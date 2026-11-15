Hundertjähriger Kalender: Kommt der Wintereinbruch in der Steiermark?

Kommt auf die Steiermark ein besonders kalter und schneereicher Winter zu? Glaubt man dem sogenannten Hundertjährigen Kalender, könnte der Winter bereits Anfang Dezember richtig Fahrt aufnehmen. Die historische Wetterüberlieferung kündigt Schnee, Frost und längere Kältephasen an. Aktuelle Einschätzungen der Wetterdienste zeichnen für die kommenden Wochen allerdings ein anderes Bild. Vor allem bis Anfang Dezember könnte es zunächst milder und feuchter werden.

Hundertjähriger Kalender kündigt Schnee im Dezember an

Nach den Angaben des Hundertjährigen Kalenders soll es bereits am 1. Dezember 2026 kräftig schneien. Für den 5. Dezember werden weitere Schneefälle angekündigt. Ab dem 7. Dezember soll dann eine längere Kältephase beginnen, die laut der Überlieferung bis etwa zum 19. Dezember anhält. Auch gegen Jahresende soll es noch einmal winterlich werden. Zwischen dem 20. und 28. Dezember beschreibt der Kalender eine Phase mit Niederschlägen, während in höheren Lagen Schnee liegen bleiben könnte. Für die letzten Tage des Jahres werden erneut Schneefall und eisige Temperaturen vorhergesagt. Diese Angaben gelten allerdings nicht speziell für die Steiermark.

Wetterdienste sehen zunächst mildere Entwicklung

Ein anderes Bild ergibt sich aus den meteorologischen Einschätzungen. Laut einer Prognose der GeoSphere Austria vom 29. Oktober 2026 zeichnet sich für die zweite Novemberhälfte zunehmend mildere und feuchtere Witterung ab. Dieser Trend könnte sich bis Anfang Dezember fortsetzen. Demnach wären in diesem Zeitraum überdurchschnittliche Temperaturen und Niederschlagsmengen möglich. Die Einschätzung wurde auch vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz in einem Bericht zur Trockenheit im Oktober aufgegriffen. Damit steht die längerfristige meteorologische Tendenz zumindest nicht eindeutig im Einklang mit dem frühen und kräftigen Wintereinbruch, den der Hundertjährige Kalender für Anfang Dezember beschreibt. Eine konkrete Schneeprognose für den 1. oder 5. Dezember lässt sich aus den derzeit verfügbaren Wettermodellen aber noch nicht seriös ableiten.

So wird das Wetter in Graz und der Obersteiermark

Auch die kurzfristigen Wettervorhersagen zeigen, wie unterschiedlich die Bedingungen innerhalb der Steiermark ausfallen. Laut der aktuellen Prognosen werden für Graz am Sonntag, dem 15. November, Temperaturen zwischen minus 2 und plus 7 Grad erwartet. Am Montag und Dienstag steigen die Höchstwerte auf etwa 10 Grad. Für Mittwoch sind sogar bis zu 13 Grad möglich. In Aigen im Ennstal ist es zunächst deutlich kälter. Dort werden für Sonntag Tiefstwerte um minus 8 Grad und Höchstwerte um 5 Grad prognostiziert. Im weiteren Wochenverlauf steigen aber auch hier die Temperaturen: Am Mittwoch könnten rund 10 Grad erreicht werden. Die kommenden Tage bringen damit zwar frostige Nächte, vor allem in der Obersteiermark, aber keinen durchgehend eisigen Wintereinbruch.

Wo könnte es in der Steiermark zuerst schneien?

Ob die Steiermark Anfang Dezember tatsächlich eine Schneedecke bekommt, hängt wesentlich von der Höhenlage und der weiteren Wetterentwicklung ab. In höher gelegenen Regionen wie dem Ennstal, dem Ausseerland oder rund um den Dachstein sind die Voraussetzungen für winterliche Bedingungen grundsätzlich günstiger als im Grazer Becken oder in der Südsteiermark. Entscheidend sind neben den Temperaturen auch die Niederschlagsmengen und die Schneefallgrenze. Eine milde und feuchte Wetterphase schließt Schneefall in höheren Lagen nicht aus. Für Schnee bis in tiefe Lagen müssten die Temperaturen allerdings entsprechend weit sinken.

Und wie sieht es mit weißen Weihnachten aus?

Auch bei der Frage nach weißen Weihnachten hilft der Hundertjährige Kalender nur bedingt weiter. Seine Angaben enthalten zwar Hinweise auf Schnee gegen Jahresende, erlauben aber keine verlässlichen Aussagen für einzelne Orte. Ob es in Graz, Leibnitz, Deutschlandsberg oder Feldbach am 24. Dezember schneit, lässt sich Mitte November noch nicht seriös vorhersagen. Dasselbe gilt für konkrete Schneehöhen in der Obersteiermark. Die derzeit verfügbaren meteorologischen Einschätzungen reichen nicht aus, um daraus eine belastbare Weihnachtsprognose abzuleiten.

Warum der Hundertjährige Kalender keine sichere Prognose ist

Der Hundertjährige Kalender geht auf den Zisterzienserabt Mauritius Knauer zurück, der im 17. Jahrhundert Wetterbeobachtungen sammelte. Seine Überlegungen basierten auf der Vorstellung, dass sich bestimmte Wetterabläufe in einem siebenjährigen Rhythmus wiederholen. Für einen solchen regelmäßigen Wetterzyklus gibt es aus wissenschaftlicher Sicht keine belastbaren Belege. Deshalb gilt der Kalender heute als historische Wetterüberlieferung und nicht als verlässliches Instrument zur Wettervorhersage. Für die Steiermark bedeutet das: Während der Hundertjährige Kalender einen schneereichen Dezemberbeginn und einen kalten Winter beschreibt, deuten die verfügbaren meteorologischen Einschätzungen zunächst auf eine mildere und feuchtere Phase bis Anfang Dezember hin. Wie sich der Winter danach entwickelt, bleibt offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 07:29 Uhr aktualisiert