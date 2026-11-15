Schenkte Gästen ihr Lächeln: Herzlichkeitsteam Schladming trauert um Doris Fischbacher

Große Trauer in der Region Schladming-Dachstein: Doris Fischbacher, langjähriges und geschätztes Mitglied des Herzlichkeitsteams Schladming, ist am 12. November 2026 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der plötzliche Verlust von Doris Fischbacher hinterlässt bei ihren Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern sowie in der gesamten Region tiefe Bestürzung. Das Herzlichkeitsteam Schladming verabschiedete sich in einem bewegenden Posting auf Facebook von seiner verstorbenen Kollegin und würdigte ihr langjähriges Engagement sowie ihre herzliche Art, mit der sie das Vereinsleben bereichert hat.

Eine gelbe Jacke als Symbol für Freundlichkeit und Wärme

Das Herzlichkeitsteam Schladming, dem Fischbacher angehörte, ist eine feste Institution in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Seine Wurzeln hat der eingetragene Verein in der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2013 in Schladming. Aufgrund der damals überwältigenden positiven Resonanz wurde die Initiative im darauffolgenden Jahr offiziell als Verein gegründet, um die Gastfreundschaft und Tourismusgesinnung in der Region langfristig und ortsübergreifend zu fördern. Woran man das Team sofort erkennt: An den gelben Jacken, die Farbe, die für Freundlichkeit und Wärme steht.

Ihr Einsatz bleibt unvergessen

Seither kümmern sich die Mitglieder ehrenamtlich um die persönliche Begrüßung und Information von Urlaubern und Besuchern. Mit Doris Fischbacher verliert der Verein nun nicht nur eine engagierte Botschafterin der steirischen Gastfreundschaft, sondern auch einen geschätzten Menschen, dessen Einsatz in der Region unvergessen bleibt.