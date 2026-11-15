Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva/Parte/Herzlichkeitsteam Schladming
auf dem bild von 5min.at sieht man die parte von doris fischbacher und ein kerzenmeer.
Doris Fischbacher verstarb am 12. November 2026 im 59. Lebensjahr bei einem Verkehrsunfall.
Schladming
15/11/2026
Plötzlicher Verlust

Schenkte Gästen ihr Lächeln: Herzlichkeitsteam Schladming trauert um Doris Fischbacher

Große Trauer in der Region Schladming-Dachstein: Doris Fischbacher, langjähriges und geschätztes Mitglied des Herzlichkeitsteams Schladming, ist am 12. November 2026 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der plötzliche Verlust von Doris Fischbacher hinterlässt bei ihren Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern sowie in der gesamten Region tiefe Bestürzung. Das Herzlichkeitsteam Schladming verabschiedete sich in einem bewegenden Posting auf Facebook von seiner verstorbenen Kollegin und würdigte ihr langjähriges Engagement sowie ihre herzliche Art, mit der sie das Vereinsleben bereichert hat.

Eine gelbe Jacke als Symbol für Freundlichkeit und Wärme

Das Herzlichkeitsteam Schladming, dem Fischbacher angehörte, ist eine feste Institution in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Seine Wurzeln hat der eingetragene Verein in der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2013 in Schladming. Aufgrund der damals überwältigenden positiven Resonanz wurde die Initiative im darauffolgenden Jahr offiziell als Verein gegründet, um die Gastfreundschaft und Tourismusgesinnung in der Region langfristig und ortsübergreifend zu fördern. Woran man das Team sofort erkennt: An den gelben Jacken, die Farbe, die für Freundlichkeit und Wärme steht.

Ihr Einsatz bleibt unvergessen

Seither kümmern sich die Mitglieder ehrenamtlich um die persönliche Begrüßung und Information von Urlaubern und Besuchern. Mit Doris Fischbacher verliert der Verein nun nicht nur eine engagierte Botschafterin der steirischen Gastfreundschaft, sondern auch einen geschätzten Menschen, dessen Einsatz in der Region unvergessen bleibt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at